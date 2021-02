Fabio Fazio verrà sottoposto a breve ad un intervento chirurgico: preoccupazione per il conduttore tv che non potrà essere in onda il prossimo sabato, in quanto l’intervento gli impedirà di parlare per qualche giorno. Fazio non ha fornito grandi dettagli rispetto al tipo di operazione a cui verrà sottoposto ma ha parlato della problematica clinica come di “incidenti del mestiere”, per cui si suppone che si tratti di qualcosa che coinvolge la sfera della vocalità.

Fabio Fazio sottoposto a intervento chirurgico: i dettagli

L’annuncio è stato dato negli ultimi minuti della scorsa puntata di Che tempo che fa proprio da Fabio Fazio, che ha introdotto il discorso parlandone con Luciana Littizzetto, consueta ospite di chiusura del programma: “Noi non ci vediamo la prossima settimana, lo sai…lo dico anche al pubblico: incidenti del nostro mestiere, purtroppo mi devo fare un piccolo intervento…”.

La comica ha ovviamente replicato con il suo consueto umorismo, sdrammatizzando: “Èh, a forza di dire ca***te, dai e dai…”.

Sono seguite risate in studio e da parte del conduttore, che è apparso comunque sereno in vista dell’intervento. Fazio ha poi spiegato: “Non mi consentirà di parlare per qualche giorno, ma appena possibile saremo di nuovo qua!”.

In seguito l’annuncio è stato pubblicato e condiviso anche sulla pagina Facebook della trasmissione.

Che tempo che fa: tutto sul programma Rai

Che tempo che fa è un talk show che ormai da 18 anni intrattiene gli spettatori, nel weekend, nella fascia pre-prime time.

Inizialmente nato come programma focalizzato sulle previsioni meteorologiche, è poi diventato nel corso degli anni un talk-show di natura americana, ispirato ai Late show statunitensi. La formula della conduzione è quasi sempre rimasta invariata: Fazio è sempre stato unico conduttore, con al suo fianco Filippa Lagerback come assistente e presentatrice degli ospiti. Negli anni si sono aggiunti diversi positivi fissi: in primis Luciana Littizzetto, che ormai dalla stagione 2005-2006 affianca nella chiusura Fazio.

Dal 2015 la trasmissione ha anche uno spin-off, Che fuori tempo che fa, che negli anni è andato in onda prima il sabato e poi il lunedì.

