Mancano solo tre puntate, compresa quella di stasera, al termine di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. Il cerchio si stringe sempre più e, se da un lato il gruppo dei finalisti non è ancora al completo, dall’altro il pubblico assiste ad una nuova eliminazione. In lizza questa volta ci sono Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Andrea Zenga.

Nuova eliminazione a 7 giorni dalla finale

Quello di questa sera è il terzultimo atto di questa lunga, lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. A distanza di una settimana dall’attesa finalissima, sono ancora molti i nodi da sciogliere e i giochi non sono ancora del tutto chiusi. Sicuri di un posto per la finale sono Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi: dall’altro lato, invece, a contendersi gli ultimi ambiti posti sono i restanti concorrenti, ovvero Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Andrea Zelletta e Andrea Zenga.

Tre di questi cinque, però, sono tenuti questa sera a confrontarsi con la scelta del pubblico da casa. Al televoto ci sono infatti Stefania, Samantha e Andrea Zenga: uno di loro è costretto questa sera ad abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà. Cosa decideranno i telespettatori? La Orlando è una veterana di questa edizione ed è entrata ormai nei cuori di una buona fetta di pubblico, quindi a rischiare potrebbero essere la De Grenet e Andrea Zenga, due delle ultime new entry. Ma il volere del pubblico a volte è imprevedibile e niente deve essere dato per scontato. Soprattutto al GF.

Andrea Zenga eliminato

La prima concorrente a salvarsi è Samantha De Grenet: una decisione che non è andata per niente giù ad Antonella Elia, protagonista di un duro attacco alla concorrente in serata.

Il verdetto dunque si decide tra Andrea Zenga e Stefania Orlando. Entrambi vengono convocati da Alfonso Signorini in due stanze della Casa, dove ricevono il comunicato decisivo da parte del conduttore. Il volere del pubblico è deciso: Andrea Zenga è costretto ad abbandonare la Casa. Profonda tristezza per Rosalinda, gioia incontenibile invece per Tommaso Zorzi che festeggia con gioia la permanenza nella Casa dell’amica Stefania.

