Maria Teresa Ruta è una della protagoniste più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento ritenuto da molti poco spontaneo e studiato a tavolino continua a tenere banco anche fuori dalla Casa. Recentemente eliminata dal gioco, la Ruta durante l’esperienza nella Casa ha parlato dei suoi presunti flirt: nomi importanti come il principe Alberto II di Monaco, l’attore Alain Delon e il cantautore Francesco Baccini che ha prontamente smentito un qualsiasi approccio che potesse andar oltre l’amicizia. Maria Teresa, ospite a Live Non è la D’Urso, intervistata alla presenza dei figli ha colto l’occasione per spiegare il motivo della distanza con l’ex marito Amedeo Goria.

Ruta: Amedeo Goria vorrebbe un dialogo con lei

Barbara d’Urso, dal suo famosissimo divano bianco, ha mostrato alla Ruta e ai figli Guenda Goria e Gian Amedeo una clip con le dichiarazioni dell’ex marito Amedeo Goria che lamentava di non avere più un dialogo con l’ex moglie a causa di un muro che lei ha alzato da tempo ma che lui vorrebbe poter superare.

Maria Teresa Ruta e l’ex marito

La Ruta impegnata da anni in una relazione con Roberto Zappulla, risponde così alle dichiarazioni dell’ex marito: “Lo evito per rispettare Roberto, perché credo che nella vita quando si costruisce un nuovo amore sia complesso far comprendere al nuovo partner che c’è solo dell’affetto”. Maria Teresa aggiunge che Amedeo Goria, nelle occasioni in cui si vedono, ha atteggiamenti molto affettuosi nei suoi confronti e questo potrebbe essere mal interpretato dal nuovo compagno.

Il parere di Guenda e Gian Amedeo Goria

La Ruta inoltre ha dichiarato: “Il mio bastone per i prossimi anni sarà Roberto”, sottolineando comunque l’affetto che nutre nei confronti dell’ex marito. I figli, presenti in studio al fianco della madre, hanno espresso in maniera chiara il loro desiderio di famiglia coesa. Guenda Goria vorrebbe che i genitori tornassero ad avere un dialogo e si impegnerà anche lei affinché questo avvenga.