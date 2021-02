Nuovo capitolo della vicenda tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini, che sta infervorando gli animi del Grande Fratello Vip. Dopo la rivelazione del flirt tra i due, il cantante si è presentato per un confronto e una spiegazione che, però, ha fatto più male che bene. La sua verità ha infatti scatenato la rabbia della figlia Guenda Goria, mettendo nei guai nella Casa la stessa Ruta, finita in nomination proprio per le sue “mezze verità” sulla vicenda. Ora, Baccini è tornato a parlare, ribattendo alle accuse di essere stato sgarbato.

Francesco Baccini al GF: “Le cose si prendono di petto“

La risposta del cantautore arriva da un video sui suoi canali social, durante una “puntata” di TeleBaccio Night. Qui, collegato con alcuni fan e amici, Baccini ha aperto le dighe sulla vicenda di Maria Teresa Ruta: “Io non c’entravo un ca**o. Sono stato tirato in causa in una cosa inesistente“. “Quando uno viene tirato in causa fa finta di niente? – domanda retoricamente Baccini – Potevo, ma per i prossimi 5 anni ogni persona che incontravo mi avrebbe rotto i cogl***i con ‘ma ti sei trom**to la Ruta?’...Allora cosa faccio? Andiamo alla fonte“.

Baccini ha così deciso di “prendere di petto” la questione, presentandosi al GF Vip. “Semplicemente volevo chiarire davanti a più gente possibile, così non mi diranno più quella cosa lì” ha aggiunto. Ha poi raccontato di come gli sia “esploso” il telefono dopo le parole della Ruta in puntata, vicenda che è diventata “una roba invasiva“.

“È una violenza”: Baccini contro le critiche

Il cantante poi si fa più duro, come dimostrato anche da alcune risposte piccate nella sua diretta.

“Ho letto commenti deliranti, c’è la gente rincogl***ita vera, chi diceva che sono stato sgarbato“, il riferimento è anche a Guenda Goria, che lo ha accusato di aver creato molti problemi con le sue parole. Nello specifico, la Ruta aveva detto che a sorprenderli in casa era stata la figlia, e non un altro uomo.

Versione smentita da Baccini stesso, che replica così alle accuse: “Una persona mi tira dentro una roba inventata, con tutti che mi rompono i cogl***i e lo sgarbato sono io?” ha replicato.

E ancora: “Un delirio, fortuna che c’è il covid e poca gente in giro. ognuno mi ferma per farmi la stessa domanda“. Baccini è molto critico: “Quando una roba ti viene a intaccare la tua vita privata, è una violenza“. Nonostante questo ha deciso di affrontare di petto la questione “L’ho buttata anche sul ridere, mi sarei dovuto inca**are come una iena, ma poi uno nella vita dimentica“.

