Si infittisce il mistero sulla storia fra Maria Teresa Ruta e il cantautore Francesco Baccini e i “vipponi” sembrano essere i primi a non riuscire a darsi pace sull’argomento. Dopo averla nominata nonostante la profonda amicizia che da tempo li lega, Tommaso Zorzi ha cercato di comprendere cosa potrebbe nascondere la conduttrice. Una dichiarazione della donna potrebbe spiegare cosa si nasconde dietro tutta questa storia.

Ciò che Maria Teresa non dice

Appena conclusa la puntata di ieri sera, i coinquilini della Casa più spiata d’Italia hanno ripreso il discorso su Francesco Baccini. Tommaso Zorzi ha cercato di capire come Maria Teresa abbia vissuto il confronto con Francesco Baccini, ricordandole che lui aveva proposto una versione dei fatti diversa dalla sua. La vippona ha quindi voluto spiegare il suo comportamento di fronte alle parole del cantautore.

“Ovvio che non volendo mettere in mezzo altre persone, io sono stata reticente”, ha affermato la Ruta, aggiungendo che Baccini avrebbe detto la verità e alludendo di fatto a qualcuno che preferirebbe evitare di coinvolgere pubblicamente nel loro confronto. Già parlando con Signorini in puntata la donna aveva chiarito la sua volontà di mantenere un certo riserbo: “Io avevo detto che era Guenda che era salita, proprio per discrezione”

“Quella sera è arrivata una persona e ho detto ‘è arrivata Guenda’” ha ricordato la donna, spiegando che avrebbe preferito evitare di parlare dell’arrivo di un uomo, come invece ha fatto Baccini, per non tirare in mezzo nessuno.

“Sono abbastanza nei guai”

Maria Teresa Ruta ha fatto intendere come vi fossero alcuni elementi della storia con Baccini che avrebbe preferito non emergessero. Per questo motivo ha cercato di limitare le domande da parte degli amici Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che volevano comprendere cosa fosse successo in casa sua. Stando al racconto di Baccini infatti un uomo a cui era probabilmente legata sentimentalmente li sorprese insieme qualche anno fa.

“Già sono abbastanza nei guai così”, ha cercato di tagliare corto la donna, incalzata poi dall’influencer pronto a chiederle spiegazioni.

“Con Roberto?”, ha domandato Zorzi immaginando che l’uomo citato da Baccini potesse essere lui, ma ottenendo un “No” come risposta. “Con quell’altra persona che è arrivata a casa?” ha chiesto invece la Orlando, indovinando.

Una situazione imbarazzante per Maria Teresa

Vista la preoccupazione di Maria Teresa, Tommaso ha cercato di comprendere se l’uomo in questione fosse il suo fidanzato.

Un “Nì” della donna come risposta ha lasciato intendere come fra loro vi fosse qualcosa di più di un’amicizia e che la reazione del suo presunto fidanzato per averla trovata in compagnia di un altro uomo potrebbe averla fatta soffrire non poco.

“Sono cose che sono totalmente alla luce del sole nella mia famiglia – ha raccontato la Ruta per poi aggiungere – ma non va bene nelle telecamere”. Un argomento molto delicato quindi che Maria Teresa non sembrava voler approfondire, nonostante la forte insistenza degli amici.

“Io non mi ci volevo mettere in questo cul-de-sac sinceramente”, ha dichiarato Maria Teresa, spiegando di essersi sentita forzare a parlare di Baccini. “Non gli costava niente dire che siamo stati interrotti da Guenda”, ha poi aggiunto, ribadendo che effettivamente lui avrebbe raccontato la verità, ma che lei avrebbe preferito confermasse la sua versione.

Maria Teresa avrebbe tradito il fidanzato con Baccini

“Ha detto oltre di quello che ho detto io” ha concluso la conduttrice, non accusando quindi Baccini di aver mentito, ma ricordando di essersi sentita destabilizzata subito dopo quell’episodio.

Proprio dopo averla sorpresa con il cantautore infatti l’uomo con cui si frequentava le aveva confessato i suoi sentimenti.

Dopo la fine di un lungo confronto, Zorzi ha cercato di tirare le fila su quanto emerso. “Se hai dato un bacio a Baccini, mentre stavi con questo…” ha detto l’influencer per poi terminare la sua frase non a parole ma con un gesto: le corna, a indicare un tradimento. “Non ti è mai capitato di dare un bacio a una persona?”, ha risposto Maria Teresa sorridendo e confermando tacitamente la tesi dell’amico.

