Sul GF Vip si è abbattuto un uragano di nome Francesco Baccini. Quella che doveva essere una parentesi goliardica e che seguisse il filone dei flirt di Maria Teresa Ruta, a lungo un “trend topic” nella Casa, si è rivelato essere motivo di aspra discordia. In primis, le rivelazioni di Baccini sul loro flirt sono costate l’ennesima nomination alla Ruta, arrivata questa volta “grazie” anche al voto di un insospettabile. Fuori dalla Casa, la polemica è scoppiata e ad alimentarla è la figlia della Ruta, Guenda Goria.

La verità sul flirt di Baccini e Maria Teresa Ruta

Riavvolgendo il nastro, due settimane fa Maria Teresa Ruta aveva rivelato di aver avuto una mezza tresca con il cantante Francesco Baccini. La giornalista ha ceduto alle argomentazioni di Alda D’Eusanio – poi cacciata da Mediaset per le frasi sulla Pausini – e rivelato il nome di Baccini, che si è presentato nella puntata di lunedì per fornire la sua versione. Sono emersi molti dettagli diversi: la Ruta aveva detto che a sorprenderli era stata la figlia Guenda Goria, anche lei concorrente del GF Vip ed ora eliminata.

Invece, ha rivelato Baccini, a beccarli era stato un altro uomo, che la Ruta non ha definito proprio proprio un compagno, ma qualcuno che c’è stato per lei e i figli tra Amedeo Goria e Roberto Zappulla. A questa rivelazione, la Casa e gli amici della Ruta hanno reagito male, traditi dalla sua “falsità”.

Guenda difende la madre: tweet contro Baccini

Dalla parte della Ruta, però, si sta schierando la figlia Guenda Goria.

Con una serie di tweet dall’alto carico polemico, l’ex concorrente si è infatti scagliata contro Francesco Baccini con parole abbastanza dure. “Questa ossessione della verità a tutti i costi? – si chiede Guenda – A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto“.

Non solo, perchè poche ore dopo la Goria ha rincarato la dose: “Baccini è riuscito in pochi minuti a sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’ attacco e a fare pubblicità ai suoi film“.

Pesante il giudizio sul cantante, arrivato teoricamente per raccontare una storiella e al centro di un caso. Guenda poi arriva quasi alle minacce: “Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti reincontro… Facciamoci due chiacchiere“.

Critiche anche per i fan: Guenda scatenata

A seguire, sono arrivati altri post che dettano chiaramente la linea della figlia della Ruta, che si espone senza problemi.

“Sono stufa di chi mi appiccica pensieri non miei o attribuisce flirt senza senso – ha scritto – Io sono sincera e racconto il mio pensiero e la mia vita senza filtri e in maniera chiara. Non mi piace il processo alle intenzioni o il giudizio su cose che non si conoscono“.

“Se ho qualcosa pro/contro qualcuno lo dico chiaramente e apro il dibattito” ha aggiunto poi.

Senza dubbio, la Goria ha acceso la miccia: dentro la Casa Maria Teresa ora rischia davvero di uscire, specie dopo aver perso il supporto degli storici alleati. Fuori, invece, per Baccini potrebbe essere solo l’inizio di una canzone partita con una nota molto stonata.

