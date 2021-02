Dopo l’epica performance, sui generis, dell’anno scorso Bugo torna sul palco del Festival di Sanremo 2021 questa volta in solitaria; dopo esser rimasto scottato dall’esperienza vissuta al fianco di Morgan, Christian Bugatti torna sul palco dell’Ariston con l’auspicio ovviamente di non doverlo abbandonare come accaduto in passato.

Una “canzone importante“, così l’ha definita Bugo la sua E invece sì, il brano con il quale salirà sul palco del Festival di Sanremo 2021 cercando di aggiudicarsi il primo posto nella competizione canora più importante d’Italia e non solo.

“La canzone ha un taglio molto classico, rientra nel genere della musica leggera italiana“.

Tutto sul Festival di Sanremo 2021

Il testo completo della canzone di Bugo E invece sì, scritta insieme a Bonomoe Bertolotti, in gara al Festival di Sanremo 2021, pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni.

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio

Le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na na na na na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì