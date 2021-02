Esplode il putiferio nella Casa del Grande Fratello Vip e non solo. Al centro delle polemiche una scelta di gioco di Dayane Mello, che ha di fatto mandato l’amica Rosalinda Cannavò in nomination. Nessuno approva questa scelta, dai coinquilini ai presenti in studio. Duro l’attacco di Antonella Elia, che la apostrofa senza mezzi termini: “Questa è pazza“.

Dayane nella bufera: il ‘tradimento’ a Rosalinda

Al Grande Fratello Vip le scelte di gioco di Dayane Mello hanno spesso creato malumori, ma questa volta la concorrente l’ha fatta davvero grossa. Tutto è nato da una scelta che gli attuali finalisti (Dayane, Pierpaolo e Tommaso) erano tenuti a fare: mandare al televoto per l’eliminazione della prossima puntata una coppia tra Rosalinda/Stefania e Andrea Zelletta/Samantha.

La scelta di Dayane è stata indubbiamente quella che ha fatto più discutere, mandando in nomination Rosalinda e Stefania. La sua motivazione è legata principalmente al desiderio di far fuori la Orlando, ma di fatto ha sacrificato la grande amica Rosalinda. Il loro rapporto ha vissuto molti alti e bassi e, proprio in questa puntata, si è arricchito di un nuovo, clamoroso capitolo. La modella brasiliana ha infatti rivelato di aver provato amore per Rosalinda, dunque molto più di una semplice amicizia. Per questo motivo il tradimento alla coinquilina non è passato inosservato e ha scatenato forti reazioni da più parti.

Antonella Elia spiazzata: “Il tradimento più vergognoso“

Alfonso Signorini cerca subito di fare da mediatore di un dibattito davvero acceso.

Tommaso Zorzi inizialmente riprende Dayane chiedendole di non fargli più la morale sul significato della parola amicizia. Anche in studio la scelta della modella è considerata incomprensibile, un vero tradimento. Antonella Elia questa volta attacca Dayane senza mezzi termini: “Posso dire una cosa? Dayane l’ho difesa per 5 mesi ma con questa sera per me ha chiuso: è il tradimento più vergognoso che io abbia mai visto in un reality. Questa è pazza, ma dice che è innamorata“.

Pupo, dall’altro lato, ritiene invece che sia stata una scelta frutto di una strategia e che, a pochi passi dalla finale, spesso le strategia possono andare a sostituire un sentimento autentico come l’amicizia: “Ma c’è un senso, perché Dayane è molto capace a stare dentro questo meccanismo: lei vuole eliminare e se ne frega dell’amicizia“.

Bagarre in diretta, Stefania attacca Dayane

Alfonso Signorini apre il video-collegamento con la Casa, in modo tale che il dibattito possa concretizzarsi tra il salone e lo studio.

Antonella Elia ribadisce la sua idea e questa volta si rivolge alla diretta interessata: “Dayane ti ho sempre difesa ma con stasera con me hai chiuso: c’è un limite a tutto. Non puoi tradire la ragazza che dici di esserne innamorata: sei un lupo“.

La modella brasiliana si difende subito: “Visto che dicono che non sono una persona lineare e senza affetto, non è detto che Samantha per me oggi non abbia un valore. In questo momento Samantha per me è prima nella lista, perché io e Rosalinda ci siamo distanziate: ho sbagliato e prendo le mie conseguenze“.

Ma dalla Casa riceve subito le critiche di Stefania Orlando, che accusa: “Hai appena detto che l’hai fatto perché non mi vuole in finale. Tu tradisci la tua amica pur di non avere me in finale: ma pensa come sei Dayane, mamma mia. E poi fa la morale a noi sull’amicizia…“.

