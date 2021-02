Il complicato rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò continua a tenere banco al Grande Fratello Vip. La furiosa litigata della scorsa puntata sembrava aver compromesso la loro amicizia, ma le due nelle ultime ore si sono nuovamente riavvicinate. Tant’è che da Dayane arriva un’inaspettata confessione, in cui mette a nudo il suo reale sentimento nei confronti dell’amica.

Rosalinda e Dayane: dalla guerra alla pace

È stato indubbiamente uno dei “tormentoni” di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip ed ancora oggi, a distanza di una settimana dalla finale, continua a far discutere. Stiamo parlando del tormentato rapporto di amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Negli ultimi giorni il loro legame è sembrato essere ai minimi storici, complice soprattutto i pensieri negativi della modella brasiliana sull’avvicinamento dell’amica ad Andrea Zenga. Le due coinquiline hanno avuto un duro scontro in puntata venerdì scorso, eppure nelle ultime ore sembra essere arrivato un chiarimento.

La Mello, in particolare, ha avuto un forte crollo emotivo nel corso di una serata di festa organizzata nel loft di Cinecittà. La ragazza ha ricevuto subito il conforto, oltre che di Pierpaolo, anche e soprattutto di Rosalinda. Quanto è bastato per portare le due a riavvicinarsi e a cercare di risanare il proprio rapporto. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronta lo spinoso argomento, anticipando ai telespettatori che Dayane è pronta a fare una dichiarazione spiazzante.

Ancora distanze tra Rosalinda e Dayane

Una clip ripercorre gli ultimi sviluppi di questo rapporto di amicizia, dalla crisi della scorsa settimana alla riappacificazione degli ultimi giorni. Dayane rivela di essere rimasta profondamente delusa per non essere venuta a conoscenza, per prima, dell’interessamento dell’attrice per Andrea Zenga: “Io forse ho sbagliato a mischiare le cose e valutare la persona Rosalinda nel gioco e nelle sue scelte. Quindi automaticamente visto che ho preso tutte le informazioni a pezzi, ho capito che il primo istinto era quello di proteggerla, come faccio con tutte le persone a cui voglio bene.

Abbiamo sempre fatto un percorso in cui ho dimostrato che non ho nessun motivo di manipolarla“.

L’attrice si difende: “Io sto facendo il mio gioco come tu stai facendo il tuo“. Dallo studio si eleva la voce di Antonella Elia, che prende le difese di Dayane: “Rosalinda, quando si è in un rapporto d’amicizia profondo, la prima cosa che ti viene in mente se hai un innamoramento per qualcuno è correre da lei e confidarsi con lei“.

I dubbi di Dayane

Il successivo riavvicinamento viene spiegato da Rosalinda: “Avevo bisogno di guardarla negli occhi, ci tengo davvero a Dayane e le ho detto quello che pensavo. Sono stata molto felice di parlarne e di essere anche ascoltata“.

La modella brasiliana, tuttavia, è stata assalita da numerosi dubbi dopo questo riavvicinamento. Nella sua mente e nel suo cuore è ancora troppo forte il dolore per la scomparsa del fratello Lucas: un lutto per lei difficilissimo da metabolizzare.

La concorrente preferirebbe infatti vivere la propria sofferenza singolarmente, anche per non intaccare la felicità della coinquilina: “In questo momento so che Rosalinda sta vivendo una storia bellissima e vera, e non l’ho mai messo in dubbio. Io in questo momento da settimane ho perso la persona più importante, quindi voglio veramente finire questo percorso stando lontana da Rosalinda. Il dolore lo sento tutti i giorni, è difficile. Quando usciremo di qua ne chiacchiereremo, volevo dirle che ci sono ma di andare avanti per la sua strada“.

Dayane spiazza tutti: “Era amore, non amicizia“

Successivamente, però, Dayane viene convocata in Mistery Room. La ragazza ha infatti rilasciato alcune spiazzanti dichiarazioni sul suo rapporto con Rosalinda, negli scorsi giorni. Una clip ripropone quelle confessioni a cuore aperto fatte in Confessionale: “Vorrei poter esprimere dei miei pensieri. È nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte sua, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, e non vedo il problema assoluto. Poi so che Rosalinda ha la sua curiosità, io ho la mia esperienza, ci siamo coinvolte in questa storia stupenda. Era amore, non amicizia, però per me è una cosa che… non me la sento“.

Dayane ha così rivelato di aver provato un vero amore per Rosalinda, ma di non aver voluto buttarsi per diversi motivi. “Io penso che per un momento quello che ho provato per lei è stato amore – ribadisce la Mello – Non gliel’ho mai detto prima ma era un qualcosa che ho forse provato solo una volta per un’altra donna. Non è sbocciato perché io non mi sono buttata e anche di lei non conosco le sue esperienze e non siamo andati oltre“.

L’incredulità di Rosalinda: “Non finisci mai di stupirmi“

Alla domanda di Alfonso Signorini sulla possibilità che possa davvero sbocciare qualcosa di forte, Dayane ammette: “No, credo che lei sia innamorata di Zenga e quindi sai perfettamente che ho bisogno di costruire una famiglia, ho una figlia che mi guarda… Ti dico, ho fatto le mie esperienze e sono convinta di quello che mi piace, quindi è naturale che ho provato amore per questa donna“.

Uscita dalla Mistery Room, Rosalinda accoglie la coinquilina a braccia aperte manifestandole stupore per quelle parole mai dette: “Non finisci mai di stupirmi“. “Ti voglio bene. Punto“, la risposta della modella.

In un confronto a tu per tu, Rosalinda apre il suo cuore: “Ti voglio bene un sacco, non mi aspettavo quelle parole e sicuramente anche io ho detto tante volte che il nostro è amore, e per me lo è. Mi dispiace se non sono riuscita a corrispondere e non capire quello che volevi farmi capire. Sei stata fondamentale perché ho capito anche io una cosa importante di me stessa: a prescindere mi innamoro di più della testa che del sesso, e io in qualche modo ti ho amata e ti amo“.

