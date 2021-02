È esplosa la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip. Dopo i baci e le coccole scambiatesi negli ultimi giorni, la coppia ha deciso di non volersi più nascondere. Ma, a nutrire forti dubbi, è Dayane Mello. Dopo l’allontanamento degli ultimi giorni, le due (ex?) amiche hanno un acceso scontro in salone.

Andrea Zenga e Rosalinda: è esplosa la passione

“Love is in the air” al Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia è infatti scoppiata la passione tra due concorrenti: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Nelle scorse settimane i due ‘Vipponi’ si sono studiati da lontano, si sono ben squadrati per poi avvicinarsi gradualmente l’uno verso l’altra. Il figlio di Walter Zenga non ha mai negato di provare un interesse per la coinquilina che però, dall’altra parte, è sempre stata restia a lasciarsi travolgere dai sentimenti. Complice anche, e soprattutto, la situazione sentimentale con il fidanzato Giuliano. I rapporti tra i due sembrano essersi congelati, come testimonia anche la richiesta del ragazzo, fatta recapitare al programma tramite avvocati, di non parlare più di lui.

In seguito al gesto del fidanzato, che ha in qualche modo voluto prendere temporaneamente le distanze da Rosalinda, mille dubbi sono sorti in lei. Ma, alla fine, a prendere il sopravvento è stata la passione e così l’attrice si è lasciata andare ad una notte di fuoco con Andrea Zenga, tra baci e coccole a letto.

Andrea e Rosalinda tra sorrisi e sentimenti

Andrea Zenga e Rosalinda, che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni un progressivo allontanamento da Dayane Mello, sua grande amica nella Casa, affrontano la questione nella diretta di stasera.

I due ‘piccioncini’ vengono convocati da Alfonso Signorini in Mistery Room, dove entrambi esprimono le proprie sensazioni. “A primo impatto entrambi ci evitavamo ed evitavamo di parlarci – spiega l’attrice. – Abbiamo fatto un processo diverso, adesso ci stiamo conoscendo e raccontando e sappiamo anche della nostra vita fuori. Io spero bene, non so cosa sarà ma voglio vivere il presente“.

Il ragazzo guarda già verso una prospettiva futura e afferma: “Mi auguro ci sarà un futuro, qui è tutto strano ma le sensazioni sono vere e non vedo l’ora di viverla fuori nella normalità della vita“. Il loro sentimento, come conferma Rosalinda, è assolutamente vero e per questo rigetta ogni critica: “Devo smettere di giustificare sempre me stessa. Chi vuole credere che le nostre sensazioni sono vere, sono felice, per gli altri mi dispiace: se ne faranno una ragione“.

Scontro tra Dayane e Rosalinda

Ma a non credere nella veridicità di questo rapporto è Dayane Mello, grande amica di Rosalinda (o, forse, non più così amica). La modella brasiliana ha infatti manifestato il suo dissenso su questa neonata storia d’amore e questo ha provocato un allontanamento dall’attrice. Per questo, da sole e faccia a faccia in salone, entrambe si confrontano.

“Io non butto come lei 5 mesi di amicizia – sbotta Rosalinda – Lei dice tutto e il contrario di niente.

Fino a qualche settimana fa mi adorava, voleva andare a vivere con me, oggi mi prende in giro facendo anche versi su di me, dice che faccio la vittima, che è tutta una strategia… mi ha detto di tutto. Per Dayane è molto facile andare ad attaccare nel personale. Posso dire che ad oggi io sono fiera di quello che sono e di come uscirò da qui, che sia lunedì o in finale“.

Il flirt con Andrea Zenga oggetto di discussione

L’attrice afferma nuovamente la veridicità del sentimento che sta nutrendo per Andrea Zenga: “Sono stata dei giorni a stare male e purtroppo non sto fingere di essere felice.

Sto male perché Dayane è importante, ma più che dimostrarglielo non so che altro fare“.

A prendere parola è la modella brasiliana, che controbatte: “Mettiamo le cose come stanno. Prima di tutto io non voglio mettere in dubbio quello che lei è stata per me: è stata il mio pilastro. Sul nostro rapporto, in cui diceva che ero un po’ gelosa e mi prendeva come se io fossi infelice della sua felicità, non è così. Visto che sono stata la sua amica, di tutto questo suo cambiamento non mi ha reso partecipe di niente. Perché non mi hai raccontato le cose che provavi?“.

L’accusa di Rosalinda: “Non te ne frega niente di me“

Successivamente Rosalinda lancia una forte accusa alla coinquilina: “A te non te ne frega niente di me, ma questo perché hai sempre messo in primo piano il gioco. Vedi strategie in tutti, ma guarda le strategie che hai fatto tu“.

Dayane mette in chiaro alcune cose spiegando che, nonostante il bene rimanga, vuole d’ora in avanti pensare solo a se stessa: “In questo momento ho fatto un percorso con Rosalinda, ma adesso io devo lavorare su me stessa. Io non ho cervello per queste cose in questo momento: in questo momento l’amicizia c’è, l’affetto c’è, ma molte cose con lei non ci sono in questo momento“.

