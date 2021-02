Nella serata in cui Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno aperto il proprio cuore sul loro ‘flirt’ in corso, arriva una doccia gelata per l’attrice. Alfonso Signorini, nella puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, annuncia un provvedimento preso dal fidanzato della concorrente, Giuliano. “Una richiesta che ha esteso a tutti quanti“, la dichiarazione del conduttore.

L’improvviso comunicato di Alfonso Signorini

Il sentimento che sta nascendo tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è ormai palese a tutti. I due concorrenti si sono avvicinati sempre più nel corso delle ultime settimane, raggiungendo il culmine pochi giorni fa con dichiarazioni d’affetto reciproche. Affetto, appunto, perché ad ora nessuno dei due ha intenzione di parlare di amore. Ma entrambi confermano la complicità che si sta instaurando, come testimonia anche il momento a loro dedicato nella puntata di stasera, in cui entrambi hanno aperto il proprio cuore.

Sembrava una serata davvero speciale per Rosalinda, che ha anche sfiorato un posto per la finale, guadagnato però da Tommaso Zorzi grazie al voto del pubblico. L’idillio si spezza improvvisamente quando Alfonso Signorini si collega con i ‘Vipponi’ per un annuncio molto importante.

La richiesta del fidanzato Giuliano

Il comunicato verte su un’esplicita richiesta fatta recapitare in studio dal fidanzato di Rosalinda, Giuliano. La loro storia d’amore, che dura ormai da anni, sembra ormai vacillare e l’attrice non è più così convinta del sentimento che la lega a lui.

A testimoniarlo è anche il gelido confronto avuto con Giuliano in passerella, avvenuto diverse puntate fa.

Il progressivo avvicinamento dell’attrice ad Andrea Zenga ha portato il suo fidanzato a prendere un serio provvedimento. Supportato dall’avvocato, il ragazzo ha mandato una richiesta alla produzione che Alfonso Signorini comunica a tutta la Casa: “Giuliano ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Una richiesta che ha esteso a tutti quanti.

Quindi io vi chiedo di rispettare in tutti i modi quello che Giuliano ha chiesto“. Il comunicato ha spiazzato Rosalinda, tant’è che Tommaso Zorzi si è subito avvicinato a lei per cercare di darle conforto. Una mazzata davvero improvvisa per l’attrice, che si ritrova ora a dover fare i conti con una situazione sentimentale molto, molto nebbiosa.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU ROSALINDA CANNAVÒ

GF Vip, Rosalinda e Andrea Zenga a cuore aperto sul ‘flirt’ in corso