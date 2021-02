Due settimane dividono i concorrenti del Grande Fratello Vip dall’attesissima finale del 1 marzo. Il cerchio si stringe e nella puntata di questa sera viene annunciato il nome del terzo finalista ufficiale, dopo Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. A contendersi l’ambito traguardo sono Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò.

Verso il gran finale

Al Grande Fratello Vip il gioco inizia a farsi davvero duro ed ogni singolo verdetto, da adesso sino alla finalissima del 1 marzo, può pesare come un macigno. Nel nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini viene infatti annunciato il nome del terzo finalista ufficiale. Certi, al momento, di un posto in finale sono due protagonisti di questa edizione. Da un lato Dayane Mello, la prima a raggiungere l’ambito traguardo, dall’altro Pierpaolo Pretelli, che si contese il posto in finale nel televoto ‘fratricida’ con il grande amico Andrea Zelletta.

E proprio Zelletta, questa volta assieme a Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò, è in lizza per un altro posto nell’ultimo atto di questa lunga edizione. Il pubblico da casa ha avuto modo, negli ultimi giorni, di votare il più meritevole di un posto in finale. Questa sera arriva l’atteso verdetto.

Un confronto con gli opinionisti

I tre ‘Vipponi’ candidati al terzo posto in finale raggiungono lo studio alla velocità della luce. Tutti e tre, ognuno singolarmente, si mettono a confronto con il giudizio degli opinionisti. Tommaso risponde alle affermazioni di Pupo della precedente puntata: “Credo che tu abbia voluto ‘punzecchiarmi’ e mettermi di fronte a parte della mia realtà.

Io non mi nascondo dietro un dito, so che posso essere egocentrico e cinico”. La risposta dell’opinionista: “Non avevo dubbi sulla tua intelligenza, così come non avevo dubbi sul fatto che tu sappia perché io ti abbia detto quelle cose“.

Andrea Zelletta riceve invece qualche punzecchiatura da Antonella Elia: “Mio caro comodino, voglio che tu ti tiri fuori i cassetti. Tu in tutto questo lungo periodo te la sei sempre cavata perché non hai mai preso le cose di petto, le posizione dure e toste.

Non è possibile che vada d’accordo con tutti, quindi secondo me è una strategia“.

Rosalinda, infine, risponde alle dichiarazioni di Pupo sulla sua attuale situazione sentimentale: “La situazione è molto delicata per me e ho pensato tanto a quali fossero le parole giuste e più rispettose possibili“.

Il verdetto: Tommaso Zorzi vola in finale

Rientrati nella Casa, i tre concorrenti ricevono il verdetto. Il primo scoglio da superare è il giudizio del pubblico su chi dei tre non merita sicuramente la finale.

Alfonso Signorini annuncia: “Il pubblico ha deciso che tra Andrea Zelletta, Rosalinda e Tommaso, questa sera a non andare in finale è…“. Dayane, che ha in mano la busta con scritto il nome del non-finalista, ne legge il contenuto: “Andrea“. Zelletta, dunque, non vola in finale.

Restano in ballottaggio Rosalinda e Tommaso. L’ultimo verdetto annunciato da Alfonso Signorini è quello decisivo: “Il pubblico ha deciso che il terzo finalista di questo Grande Fratello Vip 5 è Tommaso“.

Tommaso Zorzi vola così in finale, raggiungendo Pierpaolo e Dayane già certi di un posto. La gioia per il traguardo raggiunto è ben visibile negli occhi del ragazzo e sono quasi tutti d’accordo su questo verdetto. Dallo studio moltissimi ex concorrenti applaudono l’influencer, esprimendo gioia e soddisfazione per l’esito del televoto: dal super amico Francesco Oppini a Elisabetta Gregoraci, ma anche Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta, quest’ultima protagonista di un confronto chiarificatore con lui e Stefania nella diretta di questa sera.

