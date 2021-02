L’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal Grande Fratello Vip ha spiazzato tutti quanti, ma dietro questo colpo di scena ci sono diversi conti in sospeso. Per questo la conduttrice, nella puntata di questa sera, ha nella Casa un confronto in particolare con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. “Confidavo soprattutto in voi due, eravate miei amici“, la delusione della Ruta.

Il ritorno di Maria Teresa Ruta

È stato senza dubbio un vero colpo di scena, che ha portato definitivamente fuori dal Grande Fratello Vip una delle veterane di questa edizione. L’eliminazione di Maria Teresa Ruta è ancora sulla bocca di tutti e molti non riescono ancora a capacitarsene, dai numerosi fan che l’hanno sempre sostenuta alla figlia Guenda, che è esplosa di rabbia dopo l’annuncio del verdetto. In seguito alla sua eliminazione, la Ruta ha rilasciato le prime dichiarazioni a riguardo. Questa sera, però, molti nodi verranno al pettine.

Maria Teresa Ruta ha infatti diversi conti in sospeso, e non solo con il gruppo intero che l’ha nominata nel corso di questa edizione per ben 22 volte. A deluderla, in particolare, è stato una colonna portante della sua avventura a Cinecittà: Tommaso Zorzi. L’influencer ha deciso di nominarla due puntate fa e la motivazione è stata la mancanza di coerenza e sincerità in seguito al confronto con Francesco Baccini in passerella. Tommaso e Maria Teresa hanno modo di ritrovarsi e di mettere in chiaro alcune cose.

Il confronto con Tommaso e Stefania

L’ex ‘Vippona’ rientra nella Casa per un confronto soprattutto con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

I due concorrenti vengono convocati nel giardino della Casa e, a raggiungerli, c’è proprio Maria Teresa Ruta. Il suo discorso denota delusione, profonda amarezza per l’epilogo della sua avventura a Cinecittà. Non tanto per l’eliminazione, ma per i comportamenti dei suoi due amici: “Sono qui perché in fondo mi mancate e volevo salutarvi. Voi dovete pensare ai nostri 5 mesi insieme. Io confidavo soprattutto in voi due, eravate miei amici“.

La Ruta continua: “Io sono un po’ arrabbiata con me stessa perché nell’ultima settimana qualche parola l’ho sentita e mi ha fatto tanto male. Io ho puntato tutto sull’amicizia, sono solo arrabbiata con me stessa. Sono qui anche perché lo devo a questo pubblico che mi ama tantissimo. Io, quando dicevo certe cose, le ho sempre dette credendo. Io sono scappata perché sennò sarei scoppiata a piangere. Questa Casa è stata la mia ancora per mesi“.

“Sì, mi sono sentita tradita“

La Ruta, rispondendo a una domanda di Alfonso Signorini, afferma con convinzione: “Sì, mi sono sentita tradita perché io ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa fino in fondo per come sono fatta.

Il fatto che loro non parlassero più con me, l’ho trovato strano. Mi sono sentita tradita dal loro silenzio, non dalla nomination. Come fai, da amico, a non notare queste cose?“.

La prima a controbattere alle parole di delusione della Ruta è Stefania: “Per me avresti meritato la finale, io l’ho sempre detto e ti ho sempre stimata e voluto bene.

Siccome eri molto rattristata dalle parole di Malgioglio, gravarti anche della nomination di Tommaso sarebbe stato troppo. In questi 5 mesi ti sono sempre stata vicina e non ho mai remato contro di te“.

La delusione di Guenda Goria

Anche Tommaso prende parola e prova a spiegare: “Non sono stati giorni facili, io e Stefania ci abbiamo pensato molto. Nelle ultime settimane sia io che Stefania abbiamo notato da parte tua un atteggiamento che non riuscivamo più a capire.

Noi ne parlavamo, quando eri giù te ne ho sempre parlato, ma ho sempre pensato fosse frutto della stanchezza“.

A rimanere delusa del comportamento dei due Vipponi è anche Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa. Dallo studio si eleva la sua voce: “Io ho grande affetto per Stefania e Tommaso e ho sempre sentito parole belle per me. Proprio in virtù della stima per voi, ci sono rimasta molto male per questo modus di isolare una donna che ha dato tantissimo per questo GF. Lei contava tanto sulla vostra amicizia ed anche io, e questa cosa mi ha spezzato il cuore perché mamma meritava davvero la finale“.

