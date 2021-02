Maria Teresa Ruta è stata l’eliminazione a sorpresa del Grande Fratello Vip, che saluta una delle sue concorrenti più longeve, presenti dall’inizio di questa edizione. Lo shock non è mancato tra i telespettatori, alcuni dei quali sostengono che la conduttrice avrebbe meritato la finale. I messaggi di sostegno per Maria Teresa sono stati tanti e l’ex gieffina è stata travolta dall’affetto dei fan, rispondendo su Instagram con il suo solito entusiasmo.

Questa edizione è sicuramente una delle più travagliate, sia per la lunghezza, che sta pesando su molti concorrenti, sia per le frequenti polemiche e il pubblico, a vedere i dati di ascolto, sembra decisamente stanco, quasi quanto chi è rimasto nella Casa.

Maria Teresa Ruta, l’abbraccio ai fan su Instagram

È un fiume in piena Maria Teresa Ruta, che nelle Storie su Instagram si rivolge ai fan delusi dalla sua uscita. “È da venerdì notte che non smetto di leggere i vostri messaggi“, dichiara l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, “E piango, perché sono messaggi fantastici, grazie! Tutto quello che mi avete scritto mi commuove profondamente e un po’ mi destabilizza“.

Sulla sua partecipazione, Maria Teresa Ruta spiega che “tutto quello che ho fatto al Grande Fratello è semplicemente essere me stessa. Io spero tanto di non avervi deluso, però mi sento forte del vostro grande affetto“. La conduttrice dichiara di aver scelto come sfondo per la Storia un albero di ulivo, “l’albero della pace. E allora che devo fare? Arrabbiarmi? Tanti di noi non sono nel posto che meritano, me l’avete scritto e io vi rappresento, tutti quanti“.

Un San Valentino speciale per Maria Teresa Ruta

Maria Teresa in un post scherza sul fatto di essere uscita dal Grande Fratello Vip prima di San Valentino. “Oggi è San Valentino e io ho avuto la fortuna di essere uscita dalla casa del Grande Fratello proprio in tempo per festeggiarlo con il mio Roberto!“, dice sorridendo. La conduttrice rassicura i fan single: “Ma voi, che siete tantissimi giovani, e ancora non avete trovato l’amore ricordate che aspettare fa parte del piacere“.

Le polemiche per l’uscita dal Grande Fratello Vip

L’uscita di Maria Teresa Ruta però non è andata giù a tutti. Sui social si affollano messaggi a suo sostegno: “Maria Teresa Ruta meritava la finale, grande delusione per questo voto“, scrive un utente. Soprattutto il rammarico è per la nomination di Tommaso Zorzi che avrebbe “sacrificato” Ruta.

La rabbia di Guenda Goria

Anche la figlia di Maria Teresa, Guenda Goria, ha preso male l’uscita e al Grande Fratello Vip ha commentato duramente: “Non ho parole, sono arrabbiata nera perché mamma è stata presa di mira da tutti.

Non è stato giusto, è stata presa di mira da tutti dentro la Casa e fuori. Mia mamma meritava la finale, la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre“.

Approfondisci:

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Cristiano Malgioglio infiamma lo studio: duro attacco a Maria Teresa Ruta