Sembrerebbe essere una separazione definitiva quella di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando da Maria Teresa Ruta. Se fino a poco tempo fa li vedevamo confidarsi tutte e tre nella grande camera da letto del Gf Vip, ora gli invitati alle “chiacchiere notturne” sono solo più due, i più giovani del trio. Dalle loro parole sembra molto difficile pensare a una riconciliazione.

Troppe incertezze sulla Ruta

“Lei fa dei viaggi tutti suoi!” hanno dichiarato Tommaso e Stefania durante una chiaccherata notturna tra mercoledì e giovedì. “L’altra volta che ci ha detto ‘Voi volete andare via, la gente potrebbe pensare che andate via tanto ormai vince Dayane’– ha ricordato la showgirl parlando con l’amico, per poi aggiungere una nuova frase detta dalla Ruta: ‘Tu fai così e la gente potrebbe pensare che lo fai perché sei vicina a Tommaso‘. La Orlando ha spiegato di non volersi preoccupare dell’opinione dei più maliziosi e di aver ammesso all’ormai “ex” amica di avere dubbi su di lei: “le ho detto ‘tu lo dici perché lo pensi’”.

Anche Tommaso ha ricordato alcune frasi di Maria Teresa che non ha particolarmente apprezzato: “”A me ha detto che sono stato troppo duro con Giulia, che voleva dirmelo in puntata ma non lo ha fatto per non mettermi in difficoltà”. A differenza dell’amica però, lui avrebbe preferito non rispondere per evitare di perdere tempo “girovaga un po’ con le parole, non è che ti dà una risposta secca”.

Leggi anche la delusione di Maria Teresa Ruta: “Non voglio essere calpestata”

La strategia di Maria Teresa

“Secondo me è un po’…una nuova linea editoriale che ha deciso di adottare” ha quindi riflettuto Tommaso, alludendo a un nuovo atteggiamento riscontrato in Maria Teresa.

“Ci vuole educare, è un’educatrice”, la risposta di Stefania seguita dall’ironia di Tommaso, che la definisce “signorina Rottenmeier”.

Le osservazioni della Ruta sembrano comunque non lasciare indifferenti i due, tanto che la Orlando ha chiesto all’amico se non fosse stata troppo aggressiva nel corso della lita con Giulia Salemi.

“Non è che stai parlando con una bambina, ha 30 anni!” le ha risposto rassicurandola Zorzi.

“Vede un po’ come butta in studio, poi si tara secondo me” ha poi detto Tommaso, continuando a riflettere con Stefania sulla Ruta e alludendo a una possibile strategia.

Influenze reciproche nel gioco: la preoccupazione della Ruta

Maria Teresa sembrerebbe aver ricordato più volte a entrambi la sua preoccupazione per ciò che il pubblico potrebbe pensare, arrivando a far presente alla Orlando che la sua lite con la Salemi avrebbe rischiato di essere vista come una conseguenza della sua amicizia con Tommaso.

“Tu non mi hai mai influenzato in questa cosa” conclude a proposito la donna, ammettendo di non credere di averlo mai fatto a sua volta con Tommaso.

“Che io sia vicina a te risale al 15 di settembre!” ha continuato sostenendo che la lora amicizia non influisce comunque sui rapporti con gli altri “vipponi”.

Una frase “da film horror”

Non riuscendo proprio a trovare sonno, Tommaso e Stefania hanno continuato a lungo a parlare di Maria Teresa.

Dopo quel “potrebbero pensare che” di Maria Teresa riferito alla potenziale opinione del pubblico da casa, la Orlando non riesce proprio a stare tranquilla. Una frase che Zorzi definisce “da film horror” e che secondo la donna nasconde in realtà il pensiero della stessa Ruta.

“Chi le dice queste cose le pensa” ha detto infatti Stefania, accusando indirettamente di falsità la giornalista. “Sono molto delusa– ha continuato-preferisco uscire con lei che con te”.

La morale di Tommaso Zorzi

Tommaso ha voluto tornare nuovamente su quello che ritiene essere un atteggiamento ricorrente in Maria Teresa, che a suo parere tenderebbe ad attendere spesso prima di esporsi. “Quando c’è stata una posizione netta dallo studio, allora ha preso posizione anche lei– ha notato- l’ariete è in studio quando sfonda lo studio, lei segue”.

Stefania però segnala all’amico che anche altri concorrenti le hanno fatto presente che è sempre vicina a Tommaso, alludendo probabilmente all’influenza che ciò comporterebbe sulle sue azioni. “Come se io e te ci fossimo avvicinati adesso!” ha pensato, ritenendo strane queste parole.

La soluzione ai loro dilemmi sembra davvero difficile da individuare, ma a concludere il discorso ci pensa Tommaso, che offre la sua “morale della favola”: “’Je piacerebbe essere noi!”.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO su STEFANIA ORLANDO

TUTTO su TOMMASO ZORZI

GF Vip, Francesco Baccini al contrattacco sul flirt con Maria Teresa Ruta: “È una violenza”