Sono giorni di forti insicurezze per Maria Teresa Ruta che, dopo la puntata di lunedì 8 febbraio, ha visto vacillare alcuni dei rapporti stabili che da mesi coltivava nella casa. Dopo essere stata nominata da Tommaso Zorzi e accusata da Stefania Orlando, la conduttrice si è confrontata con Dayane ammettendo di essere rimasta delusa dalle loro reazioni.

GF Vip: Maria Teresa Ruta si confronta con Dayane

Sedute nel salotto della Casa del Grande Fratello, Dayane e Maria Teresa hanno parlato del rapporto di quest’ultima con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, al suo fianco ormai da tempo. Alcuni recenti avvenimenti lasciano forti incertezze nella conduttrice, che in seguito all’ultima puntata nutre seri dubbi sulla verità dietro al loro rapporto.

“Chi sono loro per giudicarti?– le domanda la modella, che si dice dispiaciuta per quanto accaduto nelle ultime ore- Perché loro sono stati i tuoi migliori amici!”, aggiunge sostenendo di aver visto un cambiamento nel loro atteggiamento.

“Io sono d’accordo…” risponde pensierosa Maria Teresa comprendendo la preoccupazione della ragazza, che ringrazia.

GF Vip: i dubbi di Maria Teresa Ruta

“Ci sta nelle regole del gioco” afferma Maria Teresa per poi riflettere sui rapporti nati all’interno del programma. “Io dico che nella vita l’amicizia vale più di un gioco. E quindi mantengo fede a quelli che sono i miei principi” dichiara incontrando l’approvazione di Dayane.

“Io poi resterò con me stessa e lo specchio” sottolinea la donna, prima di ricordare un episodio avvenuto qualche tempo prima.

“Ricordati che io e te quando usciremo da qui non è che ci troveremo” avrebbe detto la Ruta a Tommaso per lasciarlo libero di agire secondo le sue intenzioni all’interno della casa.

Un invito che Zorzi sembrerebbe aver accolto proprio nel corso della puntata di lunedì 8 febbraio decidendo di nominare proprio lei.

La grande delusione di Maria Teresa

“Io non l’avrei fatto!” ammette Maria Teresa, seguita da Dayane che le ricorda come la scelta di Tommaso arrivi dopo mesi di sostegno reciproco.

“Allora tutto quello che c’è stato non è esistito proprio?” le domanda la modella, accusando Zorzi di aver sbagliato.

“È la legge della natura, il più piccolo deve morire per gli altri” dice la Ruta alludendo a una sorta di “legge di sopravvivenza” necessaria per un reality come il Grande Fratello. La donna tenta poi di ricostruire la strategia che ha portato l’influencer a nominarla e ricorda un po’ amaramente di non aver mai nominato né lui, né Stefania, a differenza loro.

“Sei delusa da questa cosa?” chiede Dayane alla coinquilina che inizialmente nega, ma poi ammette di provare dispiacere. “Ho fatto tanto per Stefania e Tommaso, io non voglio vincere il GF ma non voglio essere calpestata” risponde infine Maria Teresa.

