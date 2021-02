Nelle ultime settimane le voci su un futuro lavoro nel mondo della televisione per Tommaso Zorzi si sono moltiplicate giorno dopo giorno. A quanto pare infatti, autori e conduttori stanno osservando il successo del giovane influencer fra i fan del Gf Vip e qualcuno sarebbe addirittura pronto a fare carte false pur di averlo al suo fianco. L’accoglienza del pubblico si dimostra da tempo positiva e il nuovo spazio conquistato all’interno della trasmissione con il suo TZ Late Show gli sta permettendo di acquisire sempre più seguito: Tommaso piace e i numeri lo confermano.

TZ Late Show: la seconda punta al Gf vip

Da qualche tempo, gli appuntamenti settimanali con il Grande Fratello Vip si sono triplicati. Dopo la tradizionale puntata del lunedì e quella aggiuntiva del venerdì, è infatti arrivato il TZ Late Show. È proprio il caso di dire che “il nome è tutto un programma”. Le iniziali TZ indicano infatti il conduttore e protagonista indiscusso del mini-format, Tommaso Zorzi. Late Show suggerisce invece l’orario in cui si colloca la trasmissione, iniziando alle 23 circa e protraendosi fino a tarda notte.

Lo speciale show va in onda ogni mercoledì sera ed è possibile vederlo in diretta streaming sul sito del Grande Fratello o in televisione, su Mediaset Extra (canale 55).

Il successo di Tommaso Zorzi: ascolti record

L’ultima puntata del TZ Late Show è andata in onda lo scorso mercoledì 10 febbraio. Fra giochi, indovinelli, battle rap e confessioni scomode i concorrenti del Gf Vip hanno fornito uno spettacolo divertente, portando un po’ di leggerezza nelle case degli spettatori.

A far parlare in queste ore sono proprio i numeri degli ascolti registrati durante il programma. Ieri infatti sull’account Twitter ufficiale degli aggiornamenti “dietro le quinte” di Mediaset è comparso un post che potrebbe fare davvero molto piacere a Tommaso e ai suoi compagni di avventura.

“Vi siete divertiti ieri sera a guardare su #MediasetExtra il #GFVIPLATESHOW di #TommasoZorzi?– cinguetta l’account- Eravate tantissimi: 374.000 spettatori con il 4.7% di share (l’8% sui 15-34enni)”.

Questo risultato supera quindi il 2,7% della scorsa puntata, costituendo un picco nella media degli ordinari ascolti della rete.

Gf Vip Late Show ascolti record per la seconda puntata

Ancor prima di aver firmato il suo primo contratto da conduttore quindi Zorzi può vantare numeri invidiabili e chissà che dopo questi non aumentino le proposte di lavoro.

Gli highlights della serata

Le critiche ricevute da Pupo nel corso della diretta di lunedì non sembrano proprio aver scalfito la personalità di Tommaso, pronto a far sorridere il pubblico punzecchiando i coinquilini nello show di mercoledì.

I “vipponi” si sono cimentati nell’improvvisazione rap con Caciocavallo d’oro e hanno messo alla prova i loro sensi con Questione di lingua. Maria Teresa è stata protagonista di Gira la Ruta. Selvaggia Roma, ex concorrente ospite per l’occasione, ha risposto alle domande degli utenti Twitter.

Proprio l’ex vippona ha lasciato alcuni commenti su coloro che sono rimasti nella casa.

Per lei infatti Giulia Salemi si aggiudica il titolo di “concorrente più sincera” e la Ruta è invece la “più leale”. La ragazza ha confermato infine il suo interesse per Andrea Zelletta, dicendo di aver condiviso con Rosalinda degli apprezzamenti sul suo conto quando ancora era nella casa.

