Continuano a far discutere le parole pronunciate da Maria Teresa Ruta e alla luce di quanto accaduto con il cantante Francesco Baccini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ora ogni frase della conduttrice sembra avere un peso specifico all’interno della Casa più spiata d’Italia e ogni sua esternazione passa accuratamente al vaglio dell’orecchio del pubblico che non ha mancato di sentire l’ultimo commento su una collega della Ruta, Lorella Cuccarini.

Maria Teresa Ruta “vittima” del Late Show di Tommaso Zorzi

Il TZ Late Show di Tommaso Zorzi ben si presta a tirare fuori i segreti più inconfessabili degli inquilini del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata andata in onda ieri sera tardi, come ormai da “palinsesto”, a farla da padrone è stato sicuramente Tommaso Zorzi, l’anima dello show che come un novello David Letterman ha intrattenuto e traghettato i coinquilini vipponi in questa esperienza meta-teatrale. Lo spettacolo nello spettacolo con interviste pungenti, sfide irriverenti e battaglie rap nonché un momento di grande intrattenimento anche per chi da spettatore ha atteso le 23:00 per gustarsi lo show.

Il gioco “Gira la Ruta“

E anche nella puntata di ieri sera, superati un po’ i dissapori in maniera latente tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta – dopo che Zorzi l’ha nominata a sua grande sorpresa per la prima volta lunedì scorso – proprio la Ruta è stata al centro del Gira la Ruta, un gioco previsto nella scaletta del Late Show.

Così la Ruta, fissata ad una ruota, si è trovata in quella strana circostanza a dover rispondere alle domande di Zorzi, ovviamente non delle più innocenti e ingenue.

Zorzi e la domanda alla Ruta: la secca risposta su Lorella Cuccarini

Tra queste è scappata anche la domanda “Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato“, ha chiesto Zorzi alla Ruta che senza mezzi termini, dopo aver divagato un po’, ha risposto: “Colleghe che non voglio incontrare ne ho tante ma non ci ho litigato perché ho un buon carattere“.

Allora Zorzi, incalzandola: “Allora dinne una che te ne dico una anche io: Giulia Salemi“, ironico ma neppure troppo ripensando a quanto accaduto tra i due nel corso dell’ultima puntata. Il tono acidello e senza filtri di Zorzi ha però smosso qualcosa nella Ruta che si è allora decisa a fare il nome dell’attuale insegnante di Amici, Lorella Cuccarini.

