Tommaso Zorzi, alla sola età di 26 anni, non aveva certo bisogno del Grande Fratello Vip per raggiungere il successo che, a dire il vero, nella Casa ha solamente ha avuto modo di consacrare ai massimi livelli. Spontaneo, ironico, televisivamente cinico, grande improvvisatore, strategicamente virale e capace di intrattenere e trainare da solo l’intero show: l’esperienza all’interno del reality per lui sembra essere solamente un antipasto, l’anteprima di ciò che lo attende fuori.

Fuori dalla Casa produttori, autori e conduttori televisivi fanno a gara per averlo con sé (come sta accadendo in quel de L’Isola dei Famosi) sia come collega, spalla o come personaggio da porre al timone di un programma tutto. Programma che in tutti i modi sembra già avere: ecco che cos’è il Late Show di Tommaso Zorzi, il metaspettacolo che va in onda in diretta il mercoledì notte.

Grande Fratello Vip e Late Show: lo spettacolo nello spettacolo

Un modo per occupare il loro tempo ma anche un vero e proprio banco di prova per sottoporre Tommaso Zorzi alla pressione del protagonismo, una sfida che il vippone sta superando a pieni voti dimostrando di avere pasta per il mondo dello spettacolo. Se il Grande Fratello Vip può vantare il suo pubblico, all’interno del reality il TZ Late Show di Zorzi può vantare un pubblico a sé stante, tutto suo, pronto ad accendere le luci nella casa anche a tarda notte pur di non mancare l’appuntamento.

Che cos’è il Late Show di Tommaso Zorzi

Sulla scia del più famoso Late Show with David Letterman, un dio della televisione americana, è nato il personale Late Show di Tommaso Zorzi all’interno della Casa del GF Vip.

Per gli appassionati del reality ma anche i soli seguaci di Zorzi, si tratta di un appuntamento imperdibile, un continuo sketch in onda ogni mercoledì a tarda sera all’interno della casa del GF Vip. Zorzi la fa da padrone nelle vesti di condottiero e timoniere dello show a cui partecipano tutti gli altri coinquilini nelle vesti di ospiti e ben predisposti a prestarsi a interviste, giochi, scherzi, confronti, un vero e proprio talk all’interno del reality.

Un successo tale, quello riscosso, che andando sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip è possibile rintracciare un’apposita sezione dedicata allo show di Zorzi.

Quando va in onda e dove vederlo?

Ma come, dove e quando vederlo? Come dicevamo, l’appuntamento è fissato in agenda il mercoledì sera tardi (salvo eliminazione di Zorzi dal gioco) intorno alle 23:00, e si protrae poi fino a tarda notte.

Per vederlo basta seguire la diretta streaming del reality sul sito del Grande Fratello – www.grandefratello.mediaset.it – o diversamente, in tv, sul canale 55, su Mediaset Extra.

Il Late Show: dagli americani agli italiani

Come già detto, il Late Show non è un made in Italy ma si tratta della ripresa di uno dei programmi più noti e famosi degli Stati Uniti, un talk show per la precisione che si associa per antonomasia al nome di David Letterman, conduttore televisivo nonché pilastro della tv americana.

Nato nel 1993, il Late Show ha avuto lunga vito sino al 2015, sostituito poi dal The Late Show with Stephen Colbert. Se il Late Show di Zorzi lo ricalca nei modi, esistono altri programmi molto famosi in Italia che si sono ispirati a Letterman riprendendone la struttura e l’idea come il celebre EPCC, E poi c’è Cattelan, il talk show andato in onda su Sky Uno al cui timone c’è sempre stato Alessandro Cattelan.

Cos’è successo nell’ultima puntata: il meglio del Late Show

Saltato l’appuntamento di mercoledì 3 febbraio per rispetto nei confronti di Dayane Mello colpita dal lutto per la perdita del fratello Lucas, morto in un incidente stradale, ieri sera 10 febbraio è tornato in scena lo spettacolo e non ha mancato d’essere divertente e irriverente, proprio come il suo conduttore. L’ultima puntata del TZ Late Show ha addirittura avuto un ospite di eccezione: Selvaggia Roma, l’ex vippona eliminata e rientrata per l’occasione nella Casa.

Sfide a colpi di lingua e domande pungenti a Selvaggia Roma

Tra le risate i coinquilini hanno messo in piedi un vero e proprio show con tanto di sfide come Questione di Lingua, il gioco durante il quale Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Samantha De Grenet si sono affrontare a colpi di lingua nel tentativo di indovinare più oggetti possibili. Spazio poi anche alle prove canore con il Caciocavallo d’oro, una vera battle a colpi di rap. Tornando all’ex vippona, Selvaggia, l’ex è stata oggetto delle pungenti domande di Tommaso Zorzi che non si è risparmiato quesiti taglienti, pensati appositamente per gettare benzina sul fuoco.

