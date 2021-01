Si scaldano i motori per la nuova edizione de L’Isola dei famosi, ancora una volta in Honduras, che dovrebbe partire l’8 marzo su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale ad una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi sarà al timone della 15esima edizione e sono accesi i riflettori sul cast ancora in via di definizione, così come sul nome del possibile inviato. Voci sempre più insistenti vorrebbero nel ruolo di opinionisti: Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Tommaso Zorzi: la rivelazione del GF Vip

Zorzi è uno dei concorrenti di spicco dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: da influencer su Instagram a personaggio televisivo, in pochi mesi si è fatto conoscere per la sua ironia pungente nonché per le ottime doti da intrattenitore pur sempre molto, molto sensibile.

Inizialmente si era pensato proprio a lui come possibile inviato della futura edizione de L’Isola dei Famosi. Al momento Tommaso è ancora dentro la casa, quindi spetterà a lui una volta uscito decidere se accettare il ruolo (se gli verrà proposto). Ad una settimana di distanza, da concorrente di un reality ad opinionista in un altro; ma tutti puntano su di lui come personaggio rivelazione di questa stagione televisiva.

Iva Zanicchi: una certezza

Iva Zanicchi, meglio conosciuta come l’aquila di Ligonchio, è appena uscita invece dal dramma del Covid e si appresterebbe a ricoprire il ruolo di opinionista per la seconda volta: la prima fu in coppia con Cristiano Malgioglio nell’ultima edizione Nip del Grande Fratello. La famosa cantante di Zingara è nota al grande pubblico televisivo per la sua simpatia tipicamente emiliana e le sue battute equivoche che tanto divertono, caratteristiche perfette per quella poltrona.

Cosa succederà?

I due erediteranno il posto lasciato da Alba Parietti e Alda d’Eusanio: riusciranno a superare le aspettative, a creare la giusta sintonia tra loro e ad essere l’occhio e la voce del pubblico? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se questi nomi verranno ufficialmente annunciati.

