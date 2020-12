Il 2021 per L’Isola dei Famosi sarà un anno pieno di cambiamenti. In primis l’addio di Alessia Marcuzzi che ha lasciato la conduzione del programma dopo ben 5 edizioni. Questo abbandono, dovuto ad alcuni scandali non gestiti benissimo, porterebbe dunque all’approdo di una nuova presentatrice.

L’Isola dei Famosi: tutte le novità di questa nuova edizione

Ilary Blasi, dopo una breve pausa dal piccolo schermo, prenderà così il posto della Marcuzzi, in un’edizione del reality che, quasi sicuramente, sbarcherà sulle spiagge europee a causa della pandemia di Coronavirus. Quest’ultima sarebbe appunto un’altra delle novità del programma per l’anno venturo.

I concorrenti potrebbero ritrovarsi, molto probabilmente, a passare le loro giornate su un territorio disabitato delle Canarie. Non si tratterebbe quindi più di un’isoletta delle Honduras, della Repubblica Dominicana o del Nicaragua, come in passato, ma di una località ben più vicina al pubblico a casa. Un pubblico che ha, per diverso tempo, temuto la cancellazione del programma, vista l’attuale situazione pandemica in corso. Ma Mediaset sembrerebbe avere tutto sotto controllo. Infatti nella programmazione di Canale 5 per il primo trimestre del 2021 appare proprio lo show in questione.

Quando inizia L’Isola dei Famosi 2021?

L’idea dell’emittente sarebbe quella di andare in onda con la prima puntata a febbraio. Di fatto, dunque, il reality show sostituirebbe l’appuntamento settimanale con un altro programma che un tempo conduceva proprio la stessa Blasi: stiamo parlando del Grande Fratello Vip, presentato da Alfonso Signorini e prolungato al momento fino a febbraio.

Quindi, salvo ulteriori cambiamenti della durata del GFVip e complicazioni dovute al Coronavirus, la 15esima edizione dell’isola più seguita d’Italia, dovrebbe partire il 15 febbraio.

Ai fan non resta che aspettare pochi mesi per scoprire come e se tutte queste novità cambieranno il reality in meglio.

