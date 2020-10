C’è stato un passaggio di testimone a L’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi abbandona definitivamente il timone che passa nelle mani di Ilary Blasi.

Ma a cambiare quest’anno non sarà solo la conduzione: scopriamo tutto su naufraghi o isolani del 2021.

Marcuzzi fuori dai giochi, Ilary Blasi dentro: cosa cambia

L’aveva già annunciato a giugno ed ecco la notizia definitiva: Alessia Marcuzzi non condurrà più L’Isola dei Famosi e al suo posto sembra proprio che arriverà Ilary Blasi. Ma la grande novità de L’isola dei Famosi 2021 sarà il cambio di location.

Il settimanale NuovoTv ha infatti scritto che, a causa dell’emergenza Coronavirus, non sarà possibile far approdare i concorrenti in Honduras.

Questa è la quarta volta che il reality cambia location. Le prime 3 edizioni, infatti, avevano come sede la Repubblica Dominicana. Dalla 4° alla 6° si sono spostate in Honduras. La 7° è stata a Corn Island, in Nicaragua, a causa di un colpo di Stato. Dall’8° stagione fino all’ultima invece il programma era tornato proprio in Honduras.

Isola dei Famosi… per la prima volta in Europa?

Non si sa ancora quale sarà esattamente l’isola prescelta, ma si pensa di far sbarcare i famosi in territorio europeo.

Magari “una paradisiaca isoletta disabitata delle Azzorre o delle Canarie”, come riporta la rivista. Mediaset sta ancora varando le alternative, ma si sta facendo di tutto per la riuscita della 15esima edizione del programma, ora per il sesto anno su Canale 5.

I nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi: Pago in cima alla lista?

C’è un nome che già ha cominciato a circolare, quando si parla di possibili partecipanti a L’Isola dei Famosi.

Impegnato nel programma di Carlo Conti Tale e Quale Show, Pago sembrerebbe essere molto portato nelle imitazioni dei vari artisti, tanto da avere già conquistato la giuria del programma. Ma pare sia interessato anche alla nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi. In un’intervista sempre a NuovoTv, infatti, ha dichiarato: “Mai dire mai! Credo che andare in un posto lontano e selvaggio possa essere una bella avventura“. Chissà se lo vedremo sulle spiagge della nuova isola.

Il toto-nomi della 15° edizione de L’Isola

Non ci sono ancora dei candidati ufficiali dell’edizione 2021 de L’Isola, ma sono in tanti ad essersi sia autocandidati che ad essere stati annunciati dalle testate.

Tra coloro che parteciperebbero volentieri all’edizione di Ilary Blasi del reality sembrano esserci Sara Tommasi, Maria Giovanna Elmi, Maria Monsé e Fabriana Britto. Altri, invece, sono i nomi che sarebbero stati confermati da alcuni giornali e sul web: Eleonora Giorgi, Rosario Miraggio, Alessandra Mussolini, Stefania Orlando già ora al Grande Fratello Vip, Arisa e Paola Iezzi.

