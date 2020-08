Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Carlo Conti ha annunciato il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show. Con la prossima edizione il programma festeggerà il suo decimo anniversario, dieci edizioni segnati dal grande successo.

Il cast di Tale e Quale show

“Siete pronti? Sto per annunciarvi i protagonisti di Tale e Quale show 2020, la decima edizione, i dieci protagonisti saranno….” inizia così il video postato da Carlo Conti sul suo profilo Instagram, mostrando prima il logo del programma e poi la lista. Cinque uomini e cinque donne di spicco del mondo dello spettacolo, tra i quali spunta quello di Pago.

Tale e Quale show, l’annuncio del cast

Ex gieffino ed ex partecipante a Temptation Island Vip, Pago torna di nuovo in tv dopo la rottura definitiva con Serena Enardu.

Gli altri concorrenti di Tale e Quale show

Tra gli altri concorrenti spiccano i nomi di Sergio Muniz, Francesco Paolantoni, Virginio e Luca Ward. Ci sono po i Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rei, Carmen Russo e Giulia Sol. Il programma andrà in onda a partire dal prossimo 18 settembre, come lo stesso conduttore afferma nel suo video.

Il video mandato in delirio i fan, raggiungendo più di 25mila visualizzazioni in poco più di 4 ore, in tanti hanno apprezzato la scelta del cast complimentandosi con Carlo Conti. Un cast stellare, un gruppo variegato che arriva da percorsi diversi, come Francesca Manzini, imitatrice di Mara Venier e conduttrice di Striscia la Notizia. Oppure Carmen Russo e Luca Ward, che non ha bisogno di presentazioni.

L’annuncio di Carlo Conti

