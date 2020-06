Non mancano le pagine da dimenticare nel più recente capitolo di vita di Pago: pessima sorpresa per il cantante, dopo la rottura (definitiva?) con Serena Enardu e l’incidente di cui è stato protagonista poche settimane fa.

Pago derubato a Milano

Derubato nel cuore della città, Pacifico Settembre, meglio noto come Pago, denuncia l’accaduto nelle sue Instagram Stories e affida ai social tutta l’amarezza dell’ennesimo momento ‘no’.

Uno sfogo che non poteva pretendere di passare inosservato ai fan dell’ex gieffino, attualmente impegnato in un importante progetto artistico e, come sembra, sempre più lontano dal suo passato al fianco di Serena Enardu.

“Bella Milano, ma succede anche questo“, ha dichiarato in un breve filmato in cui mostra l’esito del furto subito pochi istanti prima. Evidente la rottura di un vetro della sua auto, da cui qualcuno ha preso i portafogli del cantante.

Instagram Stories di Pago

Lo sfogo del cantante: “Vado a farmi benedire“

Dopo aver scoperto di essere stato derubato, Pago ha condiviso con i follower quanto accaduto, sfogando la sua amarezza davanti alla macchina. “Buongiorno, buon martedì, vado in palestra, poi vado a cambiare questo vetrino, e poi vado a farmi benedire.

Ciao“.

Poco dopo, la precisazione sulle sue parole: “Chiaramente scherzavo sulla benedizione… I problemi veri sono altri, magari quel portafogli che mi hanno rubato, e che poi non aveva niente dentro, servirà a qualcuno per mangiare e per bere… e che Dio lo benedica“.

Dopo la brutta sorpresa, si è diretto in palestra e si è dedicato all’allenamento, come dimostrano le successive Instagram Stories sul suo profilo. Nelle ultime settimane, gli occhi dei fan si sono puntati proprio sulla vita dell’ex gieffino dopo la fine della storia d’amore con Serena Enardu, con cui, a più riprese, si era innescato uno spinoso botta e risposta a distanza sui fattori scatenanti la rottura.