La rottura tra Pago e Serena Enardu continua a coinvolgere gli appassionati di gossip. L’ex coppia aveva fatto sognare dopo il riavvicinamento al Grande Fratello Vip dove, a favore di telecamere, sembravano riusciti a superare le incomprensioni che li avevano allontanati a Temptation Island. L’illusione dell’amore che vince nonostante il tempo e i tradimenti, invece, non ha retto: dopo il lockdown e la definitiva rottura, tra Serena Enardu e Pacifico Settembre volano stracci.

Pago e Serena Enardu: rottura mediatica

Quello che è certo è che la fine della relazione tra Pago e Serena Enardu non è passata in sordina.

Dopo la rottura, i due hanno rilasciato diverse dichiarazioni su come siano andate le cose, con il cantante che raccontava di essere pronto per le nozze, ma di aver trovato prove inconfutabili di tradimenti con il tentatore Alessandro Graziani.

Ad esprimersi sulla vicenda è stata anche Miriana Trevisan, ex di Pago e madre del figlio Nicolino. La showgirl ha invece recuperato un buon rapporto con il cantante, che difende a spada tratta. A contestare la versione di Pago è proprio Serena Enardu, che lo ha accusato più volte di aver ingigantito il tutto per avere un po’ di visibilità.

Serena Enardu: “Pago vittima della gelosia”

Al settimanale Uomini e Donne, l’ex tronista sarda racconta come è andata davvero la vicenda. Innanzitutto non c’entrerebbe nulla Alessandro Graziani, i cui messaggi sul telefono di Serena avrebbero provocato la lite definitiva con Pago. “Penso serva un po’ di chiarezza. Mi dispiace molto che qualcuno abbia provato a strumentalizzare questa persona (Graziani, nda). Voglio pensare che Pago sia stato consigliato male, e che non ci siano solo interessi sentimentali dietro questa faccenda“.

Enardu spiega che la rottura non è stata provocata dai messaggi: “È una montatura per cercare di uscirne come vittima“. La vera motivazione è una, la gelosia di Pago: “Lui non ha mai digerito i miei rapporti con altri uomini. In questi anni è capitato già altre volte che curiosasse nel mio telefono. La verità è che Pacifico non si è mai fidato di me. Nelle scorse settimane è scoppiata l’ennesima lite furiosa e dà lì non siamo più tornati indietro“.

La lite che ha causato la fine della relazione

L’ex tronista continua spiegando che la scintilla è stata una conversazione su un amico a cena, di cui non vuole fornire dettagli: “Pago mi ha detto di non sopportare che io prendessi le difese di qualunque uomo in quanto essere maschile: un pensiero folle di una persona che vede malizia quando non c’è“.

Serena Enardu spiega di non sentirsi libera di parlare con il cantante: “Per me l’amore non è una gabbia. Evidentemente io e Pacifico amiamo in maniera diversa“.

Il rapporto con Alessandro Graziani

I messaggi dell’ex tentatore sarebbero spuntati il giorno dopo, ma secondo Serena il cantante aveva letto le conversazioni sul suo telefono almeno 10 giorni prima.

Pago era tornato a chiudersi nei suoi silenzi, spiega: “Penso che nel momento in cui l’ha fatto non ha avuto il coraggio di confessarmelo e che si sia portato dietro per settimane questo risentimento“. Sul rapporto con Graziani, Serena Enardu dice di essere stata cristallina con Pago, che avrebbe frainteso qualcosa.

Quando finisce l’amore

Una triste fine per la coppia, che durante il lockdown sembrava aver trovato serenità e gioia: “Mi sono innamorata una seconda volta“, racconta Serena, “Credevo fosse cambiato e avesse lavorato su se stesso“.

L’ex tronista si sentiva però l’unica a impegnarsi per la relazione e si sentiva continuamente in difetto: “Mi rendo conto che Pago non mi ha mai perdonata fino in fondo e quello che ha dovuto subire non ha fatto altro che creare nuovi problemi“.

Tra loro ormai il capitolo è chiuso: “Spero trovi una donna che lo accetti e che voglia vivere la vita con i suoi stessi schemi. Io sono nata libera e mi auguro di aver vicino qualcuno che mi permetta di esserlo“, conclude Enardu.