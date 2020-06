Si torna a parlare della storia finita tra Serena Enardu e Pago e stavolta è Miriana Trevisan a dire la sua. L’ex di Pacifico Settembre racconta che qualcosa non sarebbe andato nella relazione, in particolare la mancanza di sincerità. Serena Enardu avrebbe scambiato alcuni messaggi con Alessandro Graziani, il tentatore che ha avuto un ruolo nella separazione tra lei e Pago a Temptation Island. Scoprendolo il cantante non avrebbe apprezzato e avrebbe quindi lasciato Serena dopo il ritorno di fiamma alla Casa del Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan: cosa è mancato tra Pago e Serena Enardu

A Libero Miriana Trevisan racconta di aver recuperato uno splendido rapporto con Pago, al momento in Sardegna insieme al figlio avuto con lei, Nicolino.

Tra l’ex e Serena Enardu si è rotto qualcosa perché “Quando c’è un momento delicato come il perdono occorre una cosa essenziale: la verità. Se non c’è stata sincerità da parte di Serena, probabilmente le fondamenta non erano ben salde“, spiega la showgirl.

Miriana Trevisan assicura che Pago sarebbe “sereno” e che “Lo vedo tranquillo rispetto a quando era sofferente“.

Se il cantante abbia davvero concluso la storia con Serena Enardu, però, resta un mistero anche per lei.

Serena Enardu: vacanze rovinate da Pago?

Nel frattempo le Storie Instagram di Serena Enardu ci svelano molto di come stia passando il tempo dopo la rottura, principalmente insieme alla sorella Elga. Serena ha raccontato durante uno scambio di domande e risposte con i suoi fan che quest’anno non si sente molto in vena di andare al mare.

“Ho una casina in Costa Rei, proprio sul mare, bellissima, piccolina, niente di che. Avevo dei progetti per quest’estate, ma le cose sono cambiate.

Quindi mi sta proprio sulle p***e andarci, perché mi viene in mente quello che avevo progettato“, racconta. Che sia un riferimento alle vacanze e alla relazione scoppiata con Pago sembra chiaro. Anche il cantante si trova in Sardegna e forse alla fine le strade dell’ex coppia si incontreranno ancora.