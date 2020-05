Dopo l’annuncio di un nuovo allontanamento tra Serena Enardu e Pago, oggi molti siti e testate rilanciano la notizia che il cantante e Miriana Trevisan sarebbero tornati in ottimi rapporti. Sarebbe stata proprio la showgirl, ex moglie dell’artista, a confessarlo in un’intervista rilasciata a Nuovo. I due avrebbero dormito nella casa dell’attrice in cui vive anche il figlio nato dal loro matrimonio. Durante l’intervista, la Trevisan avrebbe ribadito come il loro bambino Nicola abbia vissuto con difficoltà la distanza del padre dovuta alla sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Il rapporto tra Pago e il figlio Nicola durante il GF

Miriana Trevisan non ha mai nascosto la sua profonda stima per l’ex marito Pacifico Settembre, in arte Pago. Anche quando era nella casa del GF Vip, la showgirl si era espressa a sostegno del suo ex. La permanenza di Pago nella casa del GF è stata segnata dalle crisi e dai riavvicinamenti con Serena Enardu, la sua ex compagna con cui l’anno scorso aveva partecipato a Temptation Island Vip come coppia, un’esperienza che per loro era finita male, infatti i due ne erano usciti separati.

La storia tra Pago e la Enardu sembra adesso essere arrivata al capolinea, stando al post pubblicato da quest’ultima su Instagram: “Con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente“.

Le liti e gli scontri sotto i riflettori del GF tra Pago e la ex tronista Serena Enardu, secondo Miriana Trevisan, avevano tuttavia finito con l’allontanare Pago dal suo ruolo di padre. Infatti, durante un collegamento dello scorso febbraio con Pomeriggio Cinque, la showgirl aveva confessato preoccupazione nei confronti del loro figlio, Nicola.

Miriana Trevisan aveva affermato riferendosi a Pago: “Nicola si sente un po’ trascurato perché Pacifico sta veramente perdendo i ruoli che ha nella vita, il ruolo di fratello, padre, figlio di sua mamma, è solo entrato – come se fosse alienato – in questo ruolo di compagno (di Serena Enardu, ndr)“.

Miriana Trevisan aveva poi affermato: “C’è una forte distrazione verso Nicola e lui ne risente“. Il figlio di Pago e della showgirl avrebbe quindi vissuto non troppo bene il periodo di lontananza dal padre dovuto alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip, fase in cui non ha potuto chiaramente aver alcun contatto con lui.

Come si legge sul sito di Novella 2000, in un’intervista a Nuovo, Miriana Trevisan sarebbe tornata sull’argomento affermando che per il figlio “è stata dura non sentirlo ogni sera e non vederlo ogni 15 giorni“, riferendosi al suo ex marito.

Mirian Trevisan: “È tornato il sereno“

Tuttavia, adesso, Pago e suo figlio Nicola si sarebbero lasciati tutto alle spalle. Anche il rapporto tra Pago e Miriana Trevisan sarebbe migliorato, come avrebbe confessato la showgirl: “Tra me e Pago è tornato il sereno.

Lui ha pure dormito a casa mia“. Quasi a scanso di equivoci, la showgirl avrebbe anche chiarito: “Ho la fortuna di avere la casa grande, quindi ognuno ha la propria camera col bagno“.

Il piccolo Nicola, figlio di Miriana Trevisan e Pago, sarebbe stato molto felice di ritrovare l’affetto e la vicinanza del padre, dopo il periodo di lontananza dovuto al reality show. La showgirl avrebbe infatti affermato: “Quando Nicola ha visto suo padre, ha cambiato espressione“. Miriana Trevisan ha spiegato che, in ogni caso, avere accanto il suo ex marito è stato fondamentale anche per lei: “La sua presenza è stata molto importante anche per me, dato che sono riuscita a fare una spesa decente e tante altre cose…“.

Insomma, tra i due ex che hanno sempre avuto un ottimo rapporto, dopo la parentesi del GF, sarebbe tornato tutto normale.