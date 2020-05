Una delle telenovele amorose più chiacchierate dell’ultimo anno potrebbe giungere alla conclusione: Pago e Serena Enardu si sarebbero lasciati. Ad annunciarlo è stata proprio la ragazza con un lungo post su Instagram, in cui ha rivelato la notizia di un allontanamento tra i due senza però entrare nel dettaglio.

Pago e Serena Enardu: è davvero finita?

Adesso sembra essere davvero finita: Pago e Serena Enardu non sarebbero più una coppia. E questa volta, forse, è definitiva. Il cantautore e l’ex tronista di Uomini e donne hanno deciso di lasciarsi dopo un lungo anno caratterizzato da crisi senza fine e continui riavvicinamenti.

Tutto è cominciato dall’edizione di Temptation Island Vip dello scorso anno, alla quale hanno partecipato come coppia ma dalla quale sono usciti singolarmente, dicendosi addio. Dopo mesi di silenzio, Pago e Serena sono tornati a far parlare di sé partecipando al Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini. All’interno della Casa di Cinecittà sembrava avessero ritrovato il feeling giusto per recuperare il tempo perduto e tornare ad amarsi come una volta. Tant’è che, una volta usciti dal reality, hanno continuato a frequentarsi.

Oggi però il loro rapporto sembra aver preso una piega drastica.

“Abbiamo avuto una pesante litigata“

Serena Enardu, su Instagram, ha rivelato di essersi allontanata da Pago. Pochi i dettagli forniti, nonostante il lungo posto condiviso con i fan per dar loro la notizia: “Non ho nessuna voglia di condividere con nessuno il malessere che ho dentro ma vi ho coinvolto e c’è il rispetto nei confronti di chi ha seguito, sofferto, pianto e poi tifato e gioito e lottato per e con “noi”. Voglio essere io a dirvi che con Pacifico abbiamo avuto una pesante litigata che ci ha portato ad allontanarci nuovamente.

Non voglio entrare nel dettaglio di ciò che è accaduto, non avrebbe alcun senso, se non a colmare la curiosità di persone pettegole, curiose e becere“. Il post continua sulla scia del mistero: “L’amore non basta a far andare avanti un rapporto, ci vuole prima di tutto la stima e la fiducia“.