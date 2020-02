A pochi giorni dall’eliminazione di Serena Enardu, 43enne imprenditrice ed ex tronista di Uomini e Donne, anche il cantante Pago è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. Finalmente liberi dai vincoli televisivi, la coppia è tornata insieme per una cena di famiglia.

La storia turbolenta tra Serena e Pago

I contrasti e le liti avvenute dentro la casa più spiata d’Italia non hanno avuto seguito una volta terminata l’esperienza del reality. Serena e Pago (nome d’arte del 49enne cantante sardo Pacifico Settembre) sono stati coppia fissa per quasi 7 anni e hanno messo a dura prova la forza del loro sentimento partecipando insieme a Temptation Island Vip 2019, uscendone però separati.

Dopo aver avuto anche un incontro-scontro negli studi di Uomini e Donne, Serena ha ritrovato nella Casa il suo ex compagno. Nonostante gli scontri televisivi però, i due sembrano aver messo rapidamente ogni screzio da parte una volta usciti dalla luce dei riflettori.

La cena con la famiglia al completo

E lo conferma un post su Instagram di Serena Enardu, che già dopo la sua eliminazione aveva condiviso degli scatti d’amore con Pago, augurandogli buona fortuna in vista delle eliminazioni della puntata.

Purtroppo i suoi auguri non sono bastati per salvare Pago, che nella puntata del 21 febbraio è uscito dalla Casa dopo aver perso al televoto contro Licia Nunez, ottenendo il 47% di preferenze contro il 53% dell’attrice.

Il post pubblicato su Instagram da Serena Enardu

Nessun dramma però. L’eliminazione del cantante è diventata un’occasione per riunire intorno al tavolo la coppia e i loro due figli Tommaso, 14enne figlio di Serena (frutto di una relazione con un uomo “misterioso”) e Nicola, nato nel 2009 dalla relazione tra Pago e l’ex moglie Miriana Trevisan.

Il rapporto tra Pago e il piccolo Nicola

E proprio l’ex compagna di Pago si era espressa sulla presenza di Serena all’interno della casa, come riportato da Today.it: “Nostro figlio Nicola non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: ‘Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo.

Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io’”.

Ma ora che anche questa esperienza si è conclusa e ogni litigio sembra essere finito nel dimenticatoio, probabilmente non ci vorrà molto prima che i legami tornino più forti di prima.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

Serena Enardu, la rivelazione spiazzante: “Oggi Pago me lo sposerei”

GF Vip, Andrea Montovoli lascia il reality: “Non ce la faccio”