Al centro del gossip degli ultimi giorni c’è la rottura tra il cantante Pago e l’ex tronista Serena Enardu, anche per i botta e risposta social tra i 2 ex. Nello scontro è anche intervenuta la sorella di Serena, Elga Enardu, che sul suo profilo Instagram ha preso le difese della sorella e raccontato l’attuale stato emotivo di Serena.

Elga protegge la sorella: “Ha momenti di malinconia”

In una diretta Instagram con i suoi fan, la sorella dell’ex tronista Serena Enardu ha voluto rispondere alle numerose domande sulla condizioni di Serena, rassicurando i molti follower.

“Lei sta esattamente come la vedete. Quando la vedete sta bene” dichiara Elga. Che specifica “Avrà dei suoi momenti naturalmente di malinconia e di rabbia. Però sta bene, decisamente” conclude.

Nel corso della diretta, non ha però riferito molto sui motivi della rottura, ancora avvolti dal mistero. “Si vede che per certi aspetti non stavano benissimo” risponde Elga, che evidentemente non vuole rivelare altri particolari.

In effetti i motivi della rottura erano stati al centro di uno scontro social tra l’ex coppia, con l’artista che riferiva di “una cosa molto grave”, mentre l’ex tronista Serena ridimensionava il fatto che ha provocato la separazione.

Un addio improvviso per la celebre coppia

La coppia era già uscita separata dal reality di Canale 5 Temptation Island Vip, a causa di varie incomprensioni, ma il ripensamento era avvenuto durante il Grande Fratello Vip, dove i 2 hanno ricucito il rapporto e si sono detti pronti a ricominciare e a darsi una seconda chance.

Poi la nuova rottura a pochi mesi dalla riconciliazione. Stando alle parole del cantante Pago: “È successo qualcosa di troppo grave.

Non potrò mai più avere fiducia in lei” aveva confessato a Chi. “Mi ha deluso – aveva poi continuato Pago – Parlerò quando mi sentirò di farlo. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”.

A ciò Serena aveva replicato su Instagram: “Si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante, però, vabbè tanto chi se ne frega. Ma non è successo proprio niente, ragazzi! Proprio nulla di nulla. C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere chissà cosa e chissà quando” aveva replicato seccamente l’ex tronista.

Approfondisci

Miriana Trevisan ritrova l’affetto di Pago: “Ha pure dormito a casa mia”

Serena Enardu: le parole su Pago dopo l’addio al GF Vip