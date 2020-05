Diciamo la verità, la storia tra Serena Enardu e Pago non è mai stata molto tranquilla. Recentemente però l’ex coppia sembra aver raggiunto un nuovo livello di crisi, facendo echeggiare su Instagram e giornali il loro sdegno reciproco. Dopo l’ennesima rottura, Pago ha dichiarato che qualcosa di “molto grave” sarebbe successo tra lui e l’Enardu e che ormai tra loro sarebbe finita.

L’ex tronista gli ha risposto per le rime in una Storia, a beneficio di tutti i suoi follower. Tutto quello che gli osservatori di gossip si augurano ora è che la vicenda non sfoci in un’altra partecipazione ad un reality, per quanto il timore non manchi.

Serena Enardu, l’affondo definitivo a Pago

Grazie al cielo anche Serena Enardu sembra desiderosa di non voler trascinare ulteriormente il pubblico nell’ennesima puntata della soap che è diventata la sua relazione con Pago. Per i più smemorati ricordiamo le tappe principali dell’amore con il cantante, conclusosi bruscamente a Temptation Island dopo 6 anni e mezzo. Problemi di comunicazione pare abbiano pesato, un handicap per la coppia mai del tutto superato visto che i due anche oggi continuano a parlarsi a mezzo social o tramite interviste.

L’amore ritrovato al Grande Fratello

Com’è come non è, Pago e Serena si sono riavvicinati al Grande Fratello Vip, tornando finalmente insieme. Un trionfo per il potere Cupido che sembra avere Mediaset che, è il caso di dirlo, come li scoppia li riaccoppia. Purtroppo la stagione dell’amore è durata poco, e ora i due sono di nuovo sul piede di guerra. In compenso Pacifico Settembre si è riavvicinato molto all’ex Miriana Trevisan, con cui ha un figlio, Nicola.

Anche lei era intervenuta nella Casa più spiata per appianare le divergenze tra Pago e Serena Enardu, in un esercizio di magnanimità sconosciuta al mondo delle ex, per cui è diventata un esempio virtuoso.

La cosa gravissima che sarebbe successa

Dopo l’ultima rottura, Pago avrebbe dichiarato a Chi, condotto da Alfonso Signorini, nume tutelare dei gieffini più o meno vip, che con Serena Enardu “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei“.

Non ha fornito dettagli sul quel “qualcosa”, dimostrando un’ottima padronanza della tecnica della suspense, ma ha descritto il patema interiore che stava vivendo.

“Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia“, ha spiegato, dichiarando che al momento è impegnato a “ricostruire la mia vita ancora una volta“.

Serena Enardu: “Non è successo niente”

A fermare il treno di speculazioni prima ancora della partenza è stata la stessa ex tronista. Che dice chiaro e tondo una cosa: “Ca****e mondiali. Veramente si ricama sulle vicende in maniera imbarazzante. Tanto ormai ho capito che o i diretti interessati o chi per loro usano questi mezzucci poco chiari anche per far credere alle persone chissà che cosa“.

Una stroncatura tout court delle dichiarazioni dell’ex compagno, di cui interpreta anche il pensiero: “‘Poi magari un giorno lo sveleremo, è successa una cosa gravissima che magari sapete se poi alla fine la diciamo subito è meglio di no’. Non è successo proprio niente, ragazzi. Niente, niente, niente. C’è chi ha bisogno di questi mezzucci per vendere“. Insomma, niente di nuovo sotto il sole, l’unica cosa certa è che ancora una volta ne capiamo meno di prima delle vicende amorose del cantante, lui sì, sembra, davvero confuso.