Il cantante Pago e l’ex tronista di Uomini & Donne, nonché imprenditrice, Serena Enardu sono da poco usciti dalla casa del Grande Fratello Vip. In un’intervista, Pacifico, in arte Pago, rivela di non essere ancora pronto a fare il grande passo. La risposta della Enardu non si fa attendere.

Serena e Pago di nuovo insieme

La relazione tra Pago e Serena dura da 6 anni e mezzo, quasi 7, ma ha visto una brusca frenata l’anno scorso. Serena, infatti, ha deciso di spezzare il legame che li univa davanti alle telecamere della scorsa edizione di Temptation Island Vip. Entrati però nella casa più spiata della televisione italiana, la coppia ha avuto modo di riconciliarsi. Finita la loro esperienza al Grande Fratello Vip, le interviste sono state molte e sembra che i due non stiano viaggiando esattamente sullo stesso binario.

Le loro posizioni sul matrimonio

Nell’ultima sua ospitata a Verissimo, la Enardu ha rivelato di essere finalmente pronta a convolare a nozze. Alle domande della Toffanin a riguardo Serena ha risposto: “Molte volte con Pago abbiamo parlato di matrimonio,ma avevo sempre paura perché lo vedevo solo come una firma di un contratto. Oggi, però, metterei subito quella firma per poter essere sicura che sia mio”.

Pago non sembra però pensarla nello stesso modo. Qualche giorno dopo il cantante rilascia un’intervista al settimanale Chi dove, immancabilmente, si trova a rispondere a delle domande sulla sua relazione con la Enardu e sul futuro della coppia. Pago rivela: “Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il Gf – e continua – La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”.

La risposta della Enardu

La reazione della Enardu non si è fatta attendere. In una delle sue Instagram Story un fan le ha chiesto cosa ne pensasse delle ultime parole rilasciate dal suo compagno, e la Enardu si è lasciata andare ad un commento a metà strada tra l’ironico e il risentito: “Me la paga”. Ma adesso, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, la coppia avrà tempo e modo per giungere ad una soluzione.

