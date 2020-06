Incidente in macchina per Pago: il cantante sarebbe uscito fuori strada con la sua auto, finendo per abbattere un palo per cause non meglio precisate, nel giorno del compleanno del figlio.

Incidente stradale per Pago

Dopo le turbolenze sentimentali che lo hanno visto protagonista con Serena Enardu – e i lividi botta e risposta che gravitano intorno alla loro ennesima, rumorosa rottura – un altro episodio “critico” si è abbattuto nella vita di Pago.

Poche ore fa, come riporta SoloGossip, l’artista sardo avrebbe condiviso alcune Instagram Stories per spiegare ai fan cosa gli è successo.

Stando alle immagini diffuse sul web, il cantante avrebbe avuto un incidente stradale. A bordo della sua auto, sarebbe finito contro un palo dopo essere uscito fuori strada, per cause che non sarebbero nitidamente emerse.

Le parole del cantante

L’incidente si sarebbe verificato mentre Pago si apprestava a completare i preparativi per il compleanno del figlio Nicola, nato 11 anni fa dal suo matrimonio con Miriana Trevisan (con cui avrebbe mantenuto un ottimo rapporto).

Il cantante sta bene, come dimostrano le immagini pubblicate via social dopo l’accaduto.

Pago ha sdrammatizzato con alcuni selfie che lo ritraggono sul luogo dell’impatto: “Direi che anche oggi abbiamo rispettato lo stop, no?“.

La seconda immagine mostra la vettura sul carro attrezzi, che lui stesso avrebbe chiamato per il recupero, e un’ulteriore rassicurazione ai follower: “L’importante è stare bene… il resto? Tutto si aggiusta“.

Instagram Stories di Pago

La storia (in)finita con Serena Enardu

La storia con Serena Enardu è croce e delizia della cronache rosa che riguardano Pago. Per intere settimane, durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, la coppia aveva mantenuto un’elevata carica di attenzione su di sé per via del ritorno di fiamma – in favore di telecamere – dopo il clamoroso strappo registrato nella loro unione a Temptation Island.

Qualcosa, però, sembra essersi rotto irreversibilmente nell’equilibrio che i due dimostravano inizialmente di aver riconquistato (non senza critiche e fatica). A dimostrarlo è anche il più recente intervento di Serena Enardu sulla questione: a incidere sulla stabilità del loro rapporto sarebbe stata, a suo dire, la gelosia. Sullo sfondo, l’ombra di un dettaglio non pienamente messo a fuoco dallo stesso Pago, che aveva parlato di “qualcosa di grave” alla base dell’ultimo addio.