Tutti pazzi per Tommaso Zorzi: il gieffino non è ancora uscito dalla Casa del Grande Fratello e già qualcuno lo vede come figura portante di un altro reality.

Pare infatti che una conduttrice in particolare sia rimasta abbagliata dal suo carattere e dalla sua parlantina e voglia utilizzare le sue doti per farne l’inviato nella prossima edizione di uno dei reality di punta di Mediaset.

Ilary Blasi: Zorzi inviato per l’Isola?

Ilary Blasi in questi mesi, ha messo gli occhi su uno dei cavalli da competizione della scuderia di Signorini per il 2020.

L’arguto, affabile, pungente -ma adorabile- Tommaso Zorzi è stato uno dei personaggi più amati di questa edizione del GF Vip. Ilary Blasi non vorrebbe però riproporlo come concorrente nella sua Isola dei Famosi, bensì come inviato: la Blasi sarebbe pronta a una trattativa con le unghie pur di poterselo accaparrare e farlo entrare in squadra.

A raccontare l’indiscrezione è il settimanale Vero: “L’estroso Tommaso Zorzi, che stiamo vedendo tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe trovare presto spazio all’Isola dei Famosi. A quanto pare Ilary Blasi, conduttrice della prossima edizione dell’Isola, starebbe facendo carte false pur di averlo come inviato… Ce la farà?”.

Da parte della Blasi non sono arrivate ancora dichiarazioni ufficiali in merito, ma è un dato di fatto che Zorzi sia già vezzeggiato e coccolato dalle stelle della conduzione televisiva italiana. D’altronde è di poche settimane fa l’intervento di Maria De Filippi all’interno del programma, che ha provveduto a fare diversi complimenti al giovane scrittore-influencer.

Isola dei Famosi: la prossima edizione

Per quanto riguarda la prossima edizione del reality sulla spiaggia selvaggia, emergono ancora troppi pochi dettagli.

Ciò che si sa finora del programma è che non ci sarà più Alessia Marcuzzi al timone, bensì Ilary Blasi, e che tra i papabili concorrenti sia data per quasi certa la regista e attrice Asia Argento (che però non ha ancora confermato questa voce).

Un aspetto che potrebbe dare delle complicazioni sono ovviamente le restrizioni dovute alla pandemia globale, che potrebbero costringere gli autori a scegliere una location diversa dal solito e più gestibile in caso di emergenze sanitarie.

Approfondisci:

Ilary Blasi al timone de L’Isola dei Famosi: tutte le novità della prossima edizione

Isola dei famosi: Asia Argento tra i possibili naufraghi