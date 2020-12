Mediaset già pensa al futuro e per quanto riguarda la prossima stagione primaverile sembra che gli spettatori non dovranno perdere l’abitudine ai reality, fissati in agenda rigorosamente il lunedì sera. Il Grande Fratello Vip occuperà Canale 5 ancora fino a metà febbraio ma le telecamere Mediaset sono già pronte a spiare l’Isola più amata della Tv, L’Isola dei Famosi.

La brezza primaverile inizia quindi a soffiare (almeno negli studi Mediaset) e porta con sé un nome: quello di Asia Argento.

Le prime indiscrezioni sul L’Isola dei Famosi

Asia Argento sarebbe, secondo le indiscrezioni, il nome in cima alla lista dei concorrenti dell’Isola dei famosi 2021.

Attrice, regista e vincitrice di due David di Donatello, Asia Argento approderebbe sulle spiagge dell’isola poco dopo la recente perdita della madre, Daria Nicolodi.

Il suo sarebbe un ritorno sul piccolo schermo: la figlia del Maestro del brivido, infatti, non è una che dice “no” alle avventure, anche se estreme. Nel 2020, con zaino in spalla e un solo euro al giorno, aveva partecipato a Pechino Express in coppia con Vera Gemma. Qualche anno prima, nel 2016, l’abbiamo vista danzare sul palco di Ballando con le stelle.

Ancora non è stato fatto alcun provino e Asia non smentisce né conferma la sua partecipazione al programma. Vista però la sua propensione a mettersi in gioco, perché non buttarsi?

Si vocifera che…

La nuova edizione dell’Isola dei famosi quest’anno sarà condotta da Ilary Blasi (in studio) affiancata da Alvin, nel ruolo di inviato. La coppia ha già lavorato insieme nella (non felicissima) esperienza degli Eurogames lo scorso anno. È ancora in corso la ricerca della location perfetta: in gioco ci sono le Honduras, set ormai storico del programma, contro le Canarie, più vicine e più adatte alla situazione di emergenza sanitaria.

Ancora niente di certo, solo qualche indizio sparso volto a suscitare la curiosità degli amanti del reality.

