L’ultimo sipario di Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip, in veste di conduttore del “GF Late Show” andato in scena nel reality, ha incassato ampi consensi al punto che la richiesta di vederlo al timone di X Factor, al posto di Alessandro Cattelan, si fa sempre più insistente.

Tommaso Zorzi presenta il “GF Late Show”

Nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip, Tommaso Zorzi sembra aver conquistato un importante consenso nonostante le varie “montagne russe” attraversate in questi mesi di clausura tra le mura di Cinecittà.

Non sono mancati lacrime e litigi, come per tutti i concorrenti del programma, ma l’ultima trovata dell’influencer ora stuzzica il pubblico su quello che potrebbe essere il suo futuro fuori dal reality.

Poche ore fa, Zorzi ha presentato il primo “Late Show” del GF, un vero e proprio show nello show in cui i telespettatori hanno apprezzato le sue doti di intrattenimento nei panni del presentatore. E sui social c’è chi chiede con insistenza un suo ingaggio al timone di X Factor.

Tommaso Zorzi conduttore di X Factor?

La richiesta sul dopo GF Vip

La richiesta rimbalza su Twitter e secondo alcuni Zorzi avrebbe messo un’ipoteca sul percorso fuori dal GF: la televisione. Sono parecchie, infatti, le persone che sui social hanno sottolineato la sua disinvoltura davanti alle telecamere, tanto che da più parti si chiede che il suo talento trovi uno sbocco nel piccolo schermo, magari proprio al posto di Cattelan – che ha annunciato il suo addio a dicembre – nel famoso talent musicale.

“Adorerei vedere Tommaso Zorzi alla conduzione di X Factor!

Secondo me il programma farebbe un grande salto“, commenta un utente, e ancora “Tommaso Zorzi è bravissimo a condurre ed intrattenere. Siamo pieni dei soliti volti, spero sinceramente che possa condurre X Factor“, “Sarebbe pazzesco“.

Ma nello spettro delle ipotesi c’è anche un ruolo (da inviato?) nella prossima edizione de L’Isola dei Famosi, ricalcato diverse volte a favore di gossip. In ballo, insomma, potrebbero esserci diversi orizzonti ancora tutti nell’alveo degli interrogativi, ma comunque capaci di far sognare i suoi fan.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU TOMMASO ZORZI

Tommaso Zorzi contro Francesco Monte: aria di azioni legali