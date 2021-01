È uno dei vipponi più amati della Casa del Grande Fratello Vip, che ha saputo aprirsi raccontando momenti delicati e ha fatto divertire con il suo carattere estroverso. Tommaso Zorzi ha passato un periodo decisamente negativo, scosso dalla notizia del prolungamento del reality, e ha poi deciso che non ne ha più per nessuno, prendendo di mira in particolare la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’influencer mostra però anche tutta la sua fragilità, raccontando di essere rimasto invischiato in una relazione tossica con un ex fidanzato che gli ha messo le mani addosso.

Tommaso Zorzi: l’ex fidanzato aggressivo

Tommaso Zorzi racconta ai coinquilini della brutta esperienza con l’ex fidanzato quando era giovanissimo, appena 19enne. Il ragazzo, italiano e pi grande di lui, è stato il primo amore dell’influencer, che l’ha conosciuto quando frequentava l’università in Scozia. “Se mi rivedo al tempo che paura. Le scene da pazza che facevo… Io ero una specie di tappetino, ho annullato la mia vita per lui. Ho perdonato corna… Poteva passarmi sopra con uno schiacciasassi e gli dicevo ‘Grazie’“, racconta Tommaso.

La storia è durata poco più di un anno ed è finita per l’atteggiamento violento dell’ex.

I due erano in discoteca e il fidanzato del tempo avrebbe alzato un po’ il gomito: “Io vado fuori a fumare, ritorno e lui stavo a tanto così da uno“, spiega, “L’ho tirato un po’ per la maglietta. Lui si è girato, inizia un po’ ad azzuffarci, ci sbattono fuori dalla discoteca e mi ha proprio sbattuto per terra. Mi sono aperto il mento, poi mi ha dato due calci“. A quel punto l’influencer avrebbe messo il punto alla relazione.

Il perdono

Tommaso racconta di averlo in seguito perdonato e riconosce che probabilmente quanto accaduto sarebbe stato dovuto principalmente all’alcol. “Lui lo sento ancora“, commenta l’influencer, che è rimasto però scottato da questa esperienza. “Sono subito molto disponibile, carino… però alla prima cosa sbagliata mollo“, spiega in merito alle sue relazioni ora.

