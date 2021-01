Tiene ancora banco al Grande Fratello Vip il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nella Casa si accende il dibattito e i giudizi di alcuni concorrenti sono negativi. Come quello di Tommaso Zorzi, scettico sulla coppia. Ma contro di lui si scaglia dallo studio Antonella Elia, che accusa: “Stai facendo una campagna contro“.

Il caso ‘Pralemi’ fa discutere

Il flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a far discutere, sia dentro che fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. All’esterno la famiglia del ragazzo non vede di buon occhio questo flirt e i continui interventi dei parenti, tra interviste e ospitate tv, non gli sono andati giù.

A Cinecittà, invece, ad aver sollevato più di un dubbio sono stati Tommaso Zorzi e Dayane Mello.

Sia la modella brasiliana che il popolare influencer non sono convinti della veridicità del loro rapporto. La Mello ritiene che Pierpaolo non sia così preso dalla Salemi, a differenza della ragazza che invece sarebbe veramente attratta da lui. E anche Zorzi ha espresso un giudizio negativo.

Nella puntata di questa sera si consuma subito un dibattito molto infuocato sulla vicenda, in cui intervengono più voci, in Casa ma anche dallo studio.

Pretelli-Salemi: i giudizi dalla Casa

Il primo a esprimere il suo parere è Tommaso Zorzi: “Io non sono contro la coppia, sono scettico più per il percorso di Pierpaolo. Io quello che dico è che qua dentro fa comodo avere una persona così e quindi non ti soffermi sulle sfumature. Non è strategia, credo che sia una comfort-zone, poi la prova del nove sarà fuori“.

Anche Dayane Mello esprime scetticismo su questo flirt che si sta instaurando nella Casa: “Guardando quello che avuto con Elisabetta e quello che ha con Giulia, è un percorso diverso.

Non ho contro di loro: vedo lei molto presa, e lui non è come era con Elisabetta“. E, rivolgendosi a Giulia Salemi, dichiara: “Quello che non mi va è che, quando dovete lavare i vostri vestiti, uno non può giudicare quello che pensa. Parlate molto più di quello che vivete, quindi la Casa ha il diritto di dire quello che pensa senza giudizio né invidia. Ho vissuto tante cose con Pierpaolo, ma hai messo in ballo tutti noi, quindi quando uno dice qualcosa, dici che è invidia“.

Giulia Salemi replica allo scetticismo dei compagni

Giulia Salemi cerca di difendersi dalle critiche che le sono state mosse: “Siete voi che parlate di noi, se decidete di fare battute o constatazioni, e siete legittimati, per me va bene. Io ci rimango male se viene a mancare il tatto, il rispetto o se mi sento non compresa. Allora preferisco spiegare i miei sentimenti“.

Tommaso Zorzi, però, prende nuovamente parola e spiega a Giulia Salemi il suo pensiero, guardandola negli occhi: “Io non vorrei che qua dentro fosse più un modo per passare il tempo piuttosto un’attenzione effettiva su quello che poi voi vorrete costruire fuori di qui.

Ora mi sembra più una storia teenager“.

Antonella Elia accusa: “Stai facendo una campagna contro“

Dallo studio interviene anche Antonella Elia, che prende le difese della Salemi: “Innanzitutto voglio parlare a Giulia. Io ti ammiro, sei una ragazza giovane, bella, vera, un’immagine femminile nuova e forte. Sii te stessa, infischiatene proprio di questa campagna contro“.

Se per Giulia ha parole al miele, per Zorzi invece arriva un attacco frontale, duro e mirato: “Tommaso, che stai facendo?

Ti stai avviando alle campagne contro le persone. Hai iniziato con Mario Ermito, l’hai fatto fuori. Parlare continuamente male di una persona che in fondo non ti ha fatto niente, non è una cosa carina. Ora ce l’hai con Giulia“.

Secondo l’opinionista, l’influencer giudica negativamente il flirt tra Giulia e Pierpaolo quando anche lui ha voluto intavolare un’infatuazione per un concorrente, prima per Francesco Oppini, ora per Andrea Zenga. Il giudizio della Elia è glaciale: “Stai facendo una campagna contro però tu stesso hai cercato di viverti una storia d’amore con Francesco. Anche con Zenga sarebbe potuto accadere se lui ci fosse stato“.

La replica di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi replica subito alla dura accusa di Antonella Elia: “Non penso di aver fatto un percorso mirato ad accanirmi contro le persone, mi sembra esagerato. Io esprimo le mie opinioni, anche poco comode, perché Giulia comunque è una mia amica“.

Ma Antonella Elia va nuovamente all’attacco, ricordandogli che non aveva definito Giulia sua amica e che adesso, invece, sembra aver cambiato idea. Per fare ulteriore chiarezza, il giovane influencer ribatte: “È una mia amica ma non la mia migliore amica. Non la chiamerei se fossi in difficoltà.

Abbiamo un bel rapporto, ci facciamo i pomeriggi insieme, ma non ci chiamiamo per risolverci i problemi l’un l’altro“.

