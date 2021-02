Il progressivo avvicinamento tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip continua a tenere banco. I due sembrano non voler nascondere il reciproco affetto che li lega, come testimonia anche la ‘dichiarazione’ fatta dal ragazzo alla coinquilina. “Il cuore batteva a mille“, la rivelazione dell’attrice ad Alfonso Signorini.

Rosalinda e Andrea Zenga: innamoramento in corso?

Al Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo amore? Dopo Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che stanno vivendo fra alti e bassi la loro romantica love story fra le mura di Cinecittà, altri due ‘Vipponi’ sembrano cedere alle tentazioni dell’amore. Stiamo parlando di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, con il primo che ha aperto il suo cuore alla coinquilina rivelandole i suoi sentimenti pochi giorni fa.

Dopo essersi studiati per diverse settimane, i due concorrenti hanno capito che qualcosa di forte potrebbe legarli. E non si tratta di una semplice amicizia. Ma ad ostacolare i piani di Cupido sono i mille dubbi di Rosalinda, che è attesa fuori dalla Casa dal fidanzato Giuliano. Poche ore fa la ragazza ha avuto una crisi dovuta proprio alla situazione venutasi a creare: da un lato viversi ogni emozione con Andrea Zenga, dall’altro la lunga storia d’amore con Giuliano. La ragazza non sembra più così convinta di questo rapporto che dura da anni, come ha dimostrato anche il gelido incontro con il fidanzato in passerella diverse puntate fa.

“Il cuore batteva a mille“

Nella puntata di questa sera il re del gossip Alfonso Signorini non può non addentrarsi nello spinoso argomento.

Per questo convoca Rosalinda in Mistery Room e Andrea Zenga in Confessionale, per parlare personalmente con entrambi. Al termine della clip che ripercorre gli ultimi giorni vissuti insieme, l’attrice rivela: “Spesso abbiamo evitato l’uno lo sguardo dell’altro. Guardandolo negli occhi ho provato sensazioni che a parole non si possono descrivere. Era un mix tra stare male e bene, il cuore batteva a mille“.

Anche Andrea prova sensazioni particolari, dalla gioia alla delicatezza con cui sta cercando di gestire questa situazione: “Era da tanto che non mi piaceva così una ragazza, per i modi, per gli sguardi, quindi mi ha colpito molto.

Devo dire che è una situazione un po’ così, non riuscivo a guardarla per paura di metterla in difficoltà. E mi preoccupa tutt’ora, perché non mi va di metterla in situazioni indelicate“.

Gli attriti con Dayane

Tuttavia questo avvicinamento ha lasciato alcuni dubbi in Dayane, amica di Rosalinda nella Casa.

L’attrice spiega: “Io ormai so com’è fatta Dayane e sicuramente a primo impatto non ho passato momenti sereni e avrei voluto accanto la sua presenza. Così non è stato pienamente, ci sono stati frasi che mi aspettavo, ma in quel momento non mi hanno fatto molto bene. Ma mi sono sentita spesso di confidarmi con una Samantha che non ha mai avuto un giudizio nei miei confronti“.

Dayane, interpellata da Alfonso Signorini, nega subito che non si tratta di una gelosia nei confronti della complicità che sta nascendo tra i due: “Non è gelosia, io supporto Rosalinda in ogni decisione e io sono stata l’ultima persona a saperlo della Casa.

Non mi sono sentita importante. Da 5 mesi abbiamo fatto un percorso insieme, all’inizio era triste e adesso che ha scoperto questo sentimento è felice. Ma ultimamente è triste“.

La vicinanza di Andrea: “Un momento bellissimo“

Rosalinda cerca di giustificare a Dayane i suoi sbalzi d’umore: “Io non ho il faccino triste perché non sono felice delle mie scelte, ma solo perché mi trovo in una situazione nuova e non so come gestirla.

Io queste cose le ho dette a Dayane. Ma non avevo premeditato le parole da dire ad Andrea, è venuto tutto in maniera spontanea. Erano cose che tenevo dentro di me, e se non mi sono sentita di dirlo a Dayane è perché dopo quella chiacchierata, ho visto uno sguardo di Dayane così gelido“.

Ma a riportarle nuovamente il sorriso ci pensa Andrea Zenga, che la raggiunge in Mistery Room e dichiara: “Rosy era un po’ giù e quindi mi sono sentito in quel momento di starle accanto. Quindi è stato personalmente un bellissimo momento e ci siamo trovati un po’ vicini“.

