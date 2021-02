Nuova crisi fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, che appena un giorno fa si erano finalmente abbracciate e chiarite. Dopo il TZ Late Show infatti, la modella brasiliana ha lanciato una graffiante provocazione all’amica per poi andare a cercare conforto nei sempre più affiatati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Una storica amicizia potrebbe essere giunta a capolinea.

Grande Fratello Vip: scoppia la coppia “Rosmello”

Sembrava una semplice chiacchierata notturna quella fra Stefania Orlando, Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che dopo il Late Show del mercoledì si sono trovate a parlare sui divanetti della Casa del Gf Vip. All’arrivo di Andrea Zenga però, la modella ha stupito tutti con una dichiarazione che non lascia dubbi sulla sua visione dei fatti.

Forse infastidita dalla presenza del ragazzo o forse semplicemente bisognosa di esternare un pensiero che da tempo nutre, Dayane ha spiegato quale potrebbe essere secondo lei l’argomento davvero interessante per gli autori del GF.

Dayane lascia Rosalinda senza parole

“Ormai è la coppia che vince qua dentro, mica l’amicizia” ha dichiarato, gelando i presenti che si sono lanciati delle occhiate di imbarazzo.

Immediata la risposta di Rosalinda, che ha capito come quelle parole fossero indirizzate proprio a lei e al suo nuovo amore. “Non ho parole!” ha commentato l’attrice, ricordando all’amica come spesso in puntata sia stata celebrata la loro amicizia.

“Bisogna spingere sulla coppia!” ha aggiunto Dayane. “Quindi è strategia?” le ha domandato Stefania, ottenendo un “chi lo sa?” come risposta.

La modella se ne è poi andata dichiarando di credere che l’amica abbia calcolato tutto.

Rosalinda si è dimostrata fortemente dispiaciuta da tale accusa, sostenendo che non avrebbe mai messo fine alla sua relazione di 10 anni con l’ormai ex Giuliano, solamente per seguire una strategia.

Lo sfogo con Giulia e Pierpaolo

Abbandonata la discussione con Rosalinda, Dayane ha raggiunto Pierpaolo e Giulia per condividere con loro il suo stato d’animo.

“Mi sono sentita una m***a– ha iniziato- “non considerata, non importante”.

La modella si è lamentata a proposito della nuova storia d’amore di Rosalinda, nella quale dice di non essere mai stata coinvolta. “Adesso lei sta vivendo questo con lui, non ci vediamo, non ci parliamo” ha continuato.

Proprio a proposito della nuova relazione di Rosalinda, la Mello ha detto di non vederla davvero felice in coppia. La ragazza sarebbe a suo avviso chiusa, ma “non timida”.

Le accuse di falsità: “Sembra una suora”

Dayane non ha certamente messo freni alle sue considerazioni su Rosalinda, criticando con tono infastidito la ragazza.

“Sembra una suora-ha infatti commentato la modella, sostenendo che spesso la Cannavò si sarebbe posta dei limiti- Fatti vedere davvero per quello che sei. Non fare la Santa”.

“Buttare tutto per l’aria una relazione per subito iniziare quell’altra, timidezza timidezza non mi sembra così tanto” ha tuonato ancora la modella.

La Mello ha poi aggiunto di pensare che Rosalinda avesse paura di un confronto con chi l’aspettava fuori dalla Casa, “scappare dalla situazione, non lo trovo carino”.

“Attenzione, perché non so se è veramente così come si vede” ha detto infine Dayane, accusando indirettamente di falsità la coinquilina.

I dubbi dopo mesi di amicizia

Dayane ha concluso dichiarando di temere di non conoscere davvero Rosalinda. “Ci sono delle cose che non mi quadrano, che non mi sono chiare” ha ammesso, spiegando poi di non aver compreso le sue ultime scelte nelle nomination e nel programma in generale.

“Per me in questo momento è una disillusione– ha dichiarato- adesso penso anche io a me stessa”.

La modella ha ammesso di sentirsi triste e di aver scoperto una Rosalinda differente da quella che per 5 mesi ha creduto di conoscere. Infine, ha ribadito che non le è piaciuto venire a scoprire dopo altre persone del suo interesse nei confronti di Zenga.

“Io non ne voglio più sapere” ha concluso, dichiarando di voler mettere fine a questo rapporto che sembra ormai non capire più.

