L’amore, o se troppo azzardato parlare in questi termini, la cotta tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò rischia di sancire la fine delle Rosmello? Ovvero del sodalizio tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello? Da quando Rosalinda ha iniziato ad avvicinarsi a Zenga, come hanno anche mostrato le immagini mandate in onda ieri sera da Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha iniziato ad allontanarsi stizzita, quasi come se nutrisse una sorta di fastidio.

A insinuare il dubbio che Dayane Mello si sia allontanata per un motivo preciso che va ben oltre Zenga, è Stefania Orlando.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: fine di un’amicizia per colpa di Zenga?

“Ho un’amica o una nemica?”, sono forti le parole di Rosalinda Cannavò che si sfoga dopo la puntata tra le braccia dell’amica Samantha De Grenet, tra lacrime e singhiozzi a “causa” di Dayane Mello che ne suoi confronti ha mostrato un atteggiamento stizzito, quasi infastidito da quando Rosalinda si è avvicinata ad Andrea Zenga. E intanto, proprio nella notte dopo la puntata, è scattato il bacio tra Zenga e la Cannavò.

Lo sfogo di Rosalinda: “Mette fuoco anziché mettere pace“

“Mette fuoco anziché mettere pace – si sfoga la Cannavò dopo aver accusato Dayane di averla criticata e giudicata per il suo rapporto con Zenga – dire a Giulia che dare una nomination non vuol dire che non la sopporto o mi sta antipatica. Io non ho mai detto questo di Giulia, ho solo fatto riferimento a un fatto specifico perché dovevo dare la motivazione“, ha aggiunto Rosalinda parlando invece di come Dayane ha trattato nei modi e nei tempi la sua nomination nei confronti della Salemi.

Giulia Salemi in lacrime: l’inaspettato gesto di Zorzi

L’ipotesi di Stefania Orlando: “Le hai fregato il fidanzato“

Stefania Orlando prova a vederci di più e meglio dietro alla presunta frattura tra Rosalinda e Dayane (nemmeno la prima nel corso di questa lunga edizione che le ha fatte conoscere e diventare amiche) andando ad indagare sulle presunte cause.

Mentre in generale i vipponi non riescono a comprendere il perché dell’atteggiamento scontroso della Mello, Stefania Orlando sembra essere riuscita a rintracciarci qualcosa: “Lei era interessata a Zenga per prima… C’è di mezzo la gelosia“, confessa la Orlando. “Lui non si è mostrato interessato a lei ma si è mostrato interessato a te. Lei a questa cosa, da donna, ci è rimasta male… Le hai fregato il fidanzato“, spiega la Orlando rivolgendosi peraltro proprio alla Cannavò.

Rosalinda ai ferri corti con l’ex Giuliano: leggi cos’è successo ieri sera

Samantha De Grenet tra i pomi della discordia

Diverso ancora il parere invece di Samantha De Grenet che non crede all’ipotesi della gelosia mostrandosi più propensa al mix: “A me sembra una follia… secondo me è un misto di cose“, mettendo nel calderone anche che Dayane Mello possa avercela con Rosalinda proprio per la scelta di confessare il suo flirt prima alla De Grenet che a lei.

Una questione più che irrisolta ma che sicuramente, nella casa del Grande Fratello Vip, arriverà al pettine.

Approfondisci

GF Vip, annunciato il terzo finalista: la gioia è unanime

GF Vip, Rosalinda e Andrea Zenga a cuore aperto sul ‘flirt’ in corso

GF Vip, Maria Teresa Ruta affronta Tommaso e Stefania: “Mi sono sentita tradita”