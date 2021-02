Parentesi di grande sconforto e delusione nella Casa del GF Vip, dopo la puntata in prima serata: Giulia Salemi scoppia in lacrime a margine delle nomination che l’hanno vista finire al televoto quasi all’unanimità, a pochi passi dalla conclusione del reality. Tommaso Zorzi, fresco di conquista di un posto come finalista, non resta a guardare e con un gesto spazza via il passato.

Giulia Salemi disperata: il pianto nella notte per le nomination

Giulia Salemi è rimasta praticamente senza parole dopo il pieno di nominata registrato nella Casa del Grande Fratello Vip durante l’ultima puntata, e questa situazione sembra averla delusa al punto da farla precipitare nella disperazione.

A consolarla durante il suo pianto a dirotto, dopo l’esito della puntata, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello, che hanno provato a ridimensionare il tenore della situazione per farle riacquistare fiducia nel suo percorso di concorrente.

Giulia Salemi non ha nascosto di sentirsi incompresa, quasi “tradita” dalle persone a cui si era legata: “Sono stata isolata lentamente, un po’ per un mio malumore, un po’ per un malessere generale“. “Non mi aspettavo che tutti nominassero te – ha sottolineato la Orlando –, nessuno vuole ferire, stiamo giocando, tu ora sei ferita, mi dispiace tanto“.

Il gesto di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha scelto di non restare a guardare, nonostante gli attriti che in queste settimane avevano minato il suo rapporto con Giulia Salemi e l’ultima lite che lo ha visto sfiorare l’abbandono della Casa.

Il concorrente non l’ha nominata, e ha deciso di avvicinarsi alla coinquilina per rimettere in sesto la loro amicizia.

Nella notte, il suo abbraccio con Giulia Salemi sembra aver sigillato il rifiorire della pace. “Questo la farà stare meglio” ha commentato Pretelli. Le parole dell’influencer sono state accolte come un nuovo inizio dai vip in gioco: “Anch’io ti voglio bene, oggi abbiamo messo una pietra sopra. Tu sei la mia amica fidanzata, io sono il tuo amico single.

Pensa alle fortune, non pensare sempre alle sfighe. Io non ti ho nominata perché non ho più niente contro di te. Non ho mai avuto niente contro di te. Abbiamo avuto i nostri screzi, non ho intenzione di continuare a fare una guerra stupida. Non ci porta da nessuna parte. Non ti voglio vedere così, ci rimango male se sei così. Ho un cuore, piccolo ma c’è“.

Guarda il video:

https://www.instagram.com/p/CLV68RiHWG5/

