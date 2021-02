Avrebbe dovuto essere uno degli ultimi sabati sera all’insegna della spensieratezza e delle risate nella Casa del Grande Fratello Vip, ma non è stato così, almeno per Dayane Mello, che ad un certo punto è corsa in giardino presa da una crisi di pianto disperato.

La modella e finalista del GF Vip sta ancora elaborando il lutto per la tragica e prematura morte del fratello Lucas, rimasto ucciso in un incidente automobilistico. La gieffina è stata colta da una vera e propria crisi e tutti gli inquilini sono accorsi in suo aiuto, come Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli.

Dayane Mello scoppia in lacrime

La festa ispirata alla serie dei record lanciata da Netflix, Bridgerton, era intitolata appunto Bridgerton-falsità a corte, qualcosa è scattato nella mente di Dayane Mello da spingerla a correre fuori in giardino in lacrime: “Voglio morire” sono le uniche parole che è riuscita a ripetere più volte. Accanto a lei nel cercare di consolarla c’erano Pierpaolo e Rosalinda.

Il gieffino, che recentemente ha avuto una crisi dopo l’eliminazione di Giulia Salemi, nel cercare di rincuorarla le ha detto: “Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario. La gente ti ama per la forza che hai”.

“Il tuo passato ti ha reso così, ti sei dovuta creare da sola, tutto ciò che hai è grazie a ciò che sei. Torni a casa con un grande dolore ma col sorriso per riabbracciare Sofia.

Manca una settimana, dai”.

L’affetto di Rosalinda per Dayane

Anche Rosalinda, nonostante i recenti scontri, le è stata accanto coccolandola mentre la modella le ripeteva: “Tu vivi un amore e io vivo la morte”.

Gli altri gieffini, scioccati dalla crisi, sono rimasti a guardare in attesa che passasse. “Sta buttando fuori un po’ di roba. Ha cristallizzato una situazione, che poi fuori elaborerà per bene, è il solo modo che avrà per guardarla davvero. Stanotte la faccio dormire con me, così non sta da sola”, ha commentato Samantha De Grenet.

