L’uscita a sorpresa dalla Casa del Grande Fratello Vip di Giulia Salemi, eliminata nella sfida con Stefania Orlando, ha lasciato Pierpaolo Pretelli nello sconforto. L’ex velino di Striscia la Notizia si trascina mogio e inconsolabile tra le stanze della Casa, e sembra cedere alla lunga permanenza nel Grande Fratello Vip, tanto da meditare l’uscita.

Pierpaolo Pretelli, però, ha almeno trovato un’alleata che si unisce a lui nel ricordare Giulia Salemi, Dayane Mello, con cui sembra sempre più unito. A non credere troppo nel suo cordoglio è invece Stefania Orlando, che gli ha lanciato una battutina che ha fatto infuriare i fan dei Prelemi.

Pierpaolo Pretelli inconsolabile al Grande Fratello Vip

Pierpaolo Pretelli ha preso molto male l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip di Giulia Salemi, con cui si è abbandonato a una relazione nonostante gli scossoni e le tensioni degli ultimi tempi. Appena dopo l’uscita, Pierpaolo si è mostrato davvero prostrato da questa assenza, e i giorni successivi non hanno migliorato le cose.

Pretelli si aggira per la Casa in cerca di solitudine e a poco servono gli sforzi dei compagni per cercare di consolarlo. L’ex velino è sempre più nervoso e rimugina sull’accaduto. “Non ce la faccio a stare qui dentro“, sbotta, per poi lasciarsi andare a qualche lacrima. Inutile anche il tentativo di tenersi occupato, Pierpaolo Pretelli non riesce a godersi le distrazioni del Grande Fratello Vip e si chiede costantemente cosa faccia Giulia Salemi.

L’amicizia tra Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello

Nella Casa comunque Pierpaolo sembra aver trovato un’alleata che insieme a lui soffre l’uscita di Giulia Salemi.

Dayane Mello, in crisi con Rosalinda Cannavò, sente molto la mancanza della modella, con cui ha legato particolarmente, e con Pierpaolo non manca occasione di parlarne o mandarle un saluto.

La modella brasiliana sta attraversando un brutto periodo dopo la morte del fratello e Giulia Salemi le è stata molto vicino, posizione che ora cerca di riempire Pierpaolo Pretelli.

I due si confidano e si supportano a vicenda in queste ultime settimane di Grande Fratello Vip.

La battuta di Stefania Orlando

La disperazione di Pierpaolo non è passata inosservata nella Casa, ma non tutti sembrano credere che l’ex velino stia vivendo tutta questa disperazione. In particolare Stefania Orlando che, vedendo Pierpaolo Pretelli solo in giardino, ha commentato: “Pierpaolo è in modalità clip da solo?“.

sono così schifata da Stefania in questo momento pic.twitter.com/2AAN281lZc — 🌱 (@lovingprelemi) February 20, 2021

Un’uscita che non è piaciuta molto ai fan della coppia Prelemi, che hanno attaccato duramente Stefania, accusandola di essere “perfida” e di giocare solo di strategia.

Approfondisci:

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip: Giulia Salemi in lacrime, il gesto inaspettato di Tommaso Zorzi dopo le nomination

GF Vip, Pierpaolo Pretelli e l’ex Ariadna Romero: incontro speciale nella Casa