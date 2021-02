Aria di nuova crisi nella Casa del Grande Fratello Vip: la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, dopo i primi fasti iniziali, è arrivata ora di fronte a numerose discussioni che stanno mettendo alla prova la coppia. Quella che potrebbe essere la trama di una puntata di Uomini e Donne, però, è andata in scena di fronte agli altri coinquilini della Casa: Pierpaolo si è infatti molto ingelosito di Giulia Salemi.

Pierpaolo insicuro: si incrina il rapporto con Giulia

Poche settimane fa, Tommaso Zorzi l’aveva definito il Pralemiful, la storia tra Pierpaolo e Giulia che ha alimentato la “quota soap opera” di questa edizione. Da quando è uscita Elisabetta Gregoraci, infatti, Pierpaolo si è legato e quindi innamorato di Giulia Salemi. Tuttavia, non sono state poche nelle ultime settimane le discussioni, le indecisioni e i dubbi tra i due. Dopo le varie discussioni con la famiglia di Pierpaolo, l’ex velino ha confrontato Giulia perchè questa l’aveva messo al terzo posto di una ipotetica classifica dei belli della Casa.

Finito dietro i due Andrea, Zenga e Zelletta, Pierpaolo aveva iniziato a dubitare del reale interesse estetico di Giulia per lui. A poco erano valse le rassicurazioni, in quel momento, ed è stato uno dei primi segnali di incrinamento nel loro rapporto.

Scenata di gelosia di Pierpaolo al GF Vip

Quindi, c’è stato anche lo scontro su Tommaso Zorzi e quanto Pierpaolo e Giulia siano in grado di difendersi l’un l’altro e capirsi.

Che qualcosa si è rotto, sembra emerso anche dalla scenata di gelosia di Pierpaolo fatta mercoledì 10 sera. L’ex velino ha intercettato infatti alcuni sguardi ritenuti maliziosi di Giulia verso Andrea Zenga. Tanto è bastato per metterlo sulle sue, cosa che non è passata inosservata all’influencer di origini iraniane.

Di fronte agli altri (la Ruta getta più volte occhiate nella loro direzione), Giulia prova a rassicurarlo: “Non ho niente da guardare, soprattutto in senso malizioso.

Non essere geloso del nulla“. Pretelli però ribatte: “Mi dà fastidio, finché si gioca ok, quando è così no“. Poi, però, prova a chiudere la cosa: “Fai finta di nulla…”.

Giulia Salemi maliziosa con Zenga?

La discussione, fatta alla presenza degli altri coinquilini della Casa, prosegue. Giulia Salemi prova a spegnere il fuoco con un “Sei fuori streada, ti stai costruendo tutto“, ricordando come “quando io nella mia testa ho costruito cose che non c’erano me l’hai detto“.

Pierpaolo però continua a tirare fuori quella vena un po’ “capricciosa” (come definita da lei stessa tempo addietro): “Quando giochi o scherzi non è un problema, ma quando poi è così, che si sgrava un po’…”.

A nulla vale l’ultimo tentativo della Salemi, che dice: “Non ho guardato proprio nulla. Poteva essere vestito ma anche nudo“. Mentre lo dice, però, Pierpaolo Pretelli è già tornato a suonare il flauto. La sua fragilità sta mettendo a dura prova il rapporto, dando così corpo ai dubbi di chi non li vede bene insieme fuori dalla Casa.

