Pierpaolo Pretelli, concorrente del GF Vip 20/21, ha ricevuto un “misterioso” messaggio da qualcuno fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Qualcuno ha infatti voluto suggerirgli di abbandonare il programma settimana prossima, perchè il vincitore sarebbe già deciso. Una questione che non è passata inosservata anche tra gli altri coinquilini.

Pretelli invitato a uscire l’8 febbraio

Tutto è successo questa mattina, mentre il concorrente e nuova fiamma di Giulia Salemi era in giardino assieme a Andrea Zenga. I messaggi fuori dalla Casa non sono una novità, sia che si tratti degli ormai celebri aerei che sorvolano Cinecittà, sia qualcuno che grida col megafono da fuori le mura, come in questo caso.

Qualcuno infatti ha voluto “avvisare” Pretelli su cosa dovrebbe fare il prossimo 8 febbraio, quando i concorrenti potranno scegliere di uscire e risparmiarsi l’ultimo mese nella Casa.

“Pier: esci l’8” grida qualcuno. Pretelli, steso al sole, sembra incurante della cosa, meno impassibile si è dimostrato invece Zenga. Poi, il messaggio prosegue: “Il vincitore è già scritto“.

GF Vip, Dayane ha già vinto?

La frase ha inevitabilmente fatto nascere dubbi e perplessità tra i coinquilini.

Pierpaolo Pretelli infatti ne ha parlato con Maria Teresa Ruta, la quale è stata molto secca nel suo giudizio circa “l’imbeccata da fuori”. “Il vincitore doveva essere Tommaso e sarà Dayane […] Ma a noi che ci frega?”. Sembra essere in pace anche Pierpaolo, che chiude il tutto così: “Io la mia vittoria già l’ho avuta“.

MTR lucida nell'interpretare le urla fuori e le parole di Oppini: "Il vincitore doveva essere Tommaso ma sarà Dayane, è scritto" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/u63B77x3In — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 1, 2021

I sospetti su Dayane Mello

Non è la prima volta che emerge il sospetto che sì, alla fine il vincitore finale potrebbe già essere stato deciso.

A sollevarlo è soprattutto la polemica circa il possibile televoto truccato dal Brasile. Protagonista – a sua insaputa – è Dayane Mello, la prima finalista del GF Vip e con un grandissimo seguito in patri. Proprio da qui, per qualcuno sarebbero in corso tramini per portarla alla vittoria.

Che siano le stesse voci che sono arrivate anche a Pretelli, nella Casa? Poche settimane e si saprà la verità, a patto che Pierpaolo non decida di uscire l’8 febbraio, come consigliato.

