Una nuova eliminazione è destinata a scombussolare i giochi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo i disguidi degli ultimi giorni, con il televoto bloccato per un “problema tecnico”, questa sera una tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è costretta ai saluti. Uno scontro fra titani, tra due protagoniste indiscusse: solo una, però, riesce a spuntarla.

Televoto infuocato: a rischio Stefania e Giulia

È un vero e proprio scontro tra titani quello che si è concretizzato nell’ultimo televoto del Grande Fratello Vip. Il pubblico del reality ha infatti dovuto votare, fino a questa sera, chi eliminare dalla Casa tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. La prima è una veterana di questa edizione, protagonista di numerose dinamiche tra litigi, commenti taglienti e la speciale amicizia instaurata con Tommaso Zorzi. La Salemi, al contrario, ha varcato la Porta Rossa pochi mesi dopo ed è pian piano entrata nei cuori del telespettatori per la storia d’amore sbocciata con Pierpaolo Pretelli.

Ma le due ‘Vippone’, sono state anche protagoniste di un rapporto piuttosto litigarello. Se inizialmente hanno instaurato un’amicizia importante, successivamente non si sono risparmiate critiche e scontri verbali, complice anche il parallelo allontanamento della Salemi dall'(ex?) amico Tommaso Zorzi. Tante le dinamiche che le hanno contraddistinte e che hanno intrecciato il loro percorso a Cinecittà, ma questa sera una di loro è costretta a salutare.

Eliminata Giulia Salemi

Negli ultimi giorni, tuttavia, il televoto che le vede protagoniste è stato bloccato per un “problema tecnico”, con il pubblico impossibilitato a proseguire la votazione.

Il conduttore a inizio puntata ha evidenziato l’errato funzionamento del meccanismo di televoto, fortunatamente risolto e che dà così la possibilità al pubblico di continuare a votare nel corso della serata.

Il verdetto decisivo, come spesso accaduto nel corso delle ultime puntate, viene annunciato direttamente in studio. Le due candidate all’eliminazione salutano così i compagni e raggiungono Alfonso Signorini per scoprire la decisione dei telespettatori.

Il conduttore annuncia l’esito del televoto: “Il pubblico ha deciso che il Vip che questa sera deve immediatamente abbandonare la Casa del Grande Fratello è…“. Dopo pochi secondi di suspance, l’immagine si blocca su Giulia Salemi: è lei a dover abbandonare definitivamente i giochi.

