È ancora fresco il pensiero per la drammatica scomparsa del fratello Lucas, ma questa sera per Dayane Mello è in arrivo una sorpresa speciale. Al Grande Fratello Vip la concorrente riceve una video-chiamata dal fratello Juliano direttamente dal Brasile: “Desidero tanta pace e buona energia“.

I giorni di dolore di Dayane Mello

Dayane Mello ha deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip nonostante la scomparsa del fratello Lucas. La concorrente ha vissuto giorni di dolore ma sempre supportata dall’affetto e dalla vicinanza dei concorrenti, che si sono stretti a lei nell’ultimo saluto al fratello.

Manifestazioni di cordoglio sono arrivate anche dall’esterno, con un messaggio dei fan attraverso un aereo che ha sorvolato il cielo di Cinecittà negli scorsi giorni.

La scorsa puntata la modella brasiliana ha ricevuto una sorpresa speciale dagli ex concorrenti, che l’hanno raggiunta in passerella donandole un religioso silenzio in segno di lutto. Ma nell’appuntamento di questa sera Dayane riceve una video-chiamata davvero emozionante: quella del fratello Juliano, direttamente dal Brasile

Le parole di Juliano: “Mi manchi“

“Ciao Dayane, stai bene? – esordisce Juliano in video-chiamata, salutando la sorella – Ho un sacco di nostalgia, mi manchi.

Desidero tanta pace e buona energia, spero che tu stia bene“. Il ragazzo desidera rivolgere alcune parole anche a Rosalinda, ringraziandola per essere stata vicina a Dayane in questi giorni difficili: “Ciao Rosalinda, vorrei tanto ringraziarti per tutto quello che stai facendo a Dayane, la stai aiutando tantissimo, le stai dando tantissimo amore. Quindi sono tranquillo, perché stai facendo le mie veci. Grazie mille, dal profondo del mio cuore“.

I ringraziamenti non finisco qui, perché Juliano a un pensiero per tutti i concorrenti: “Volevo ringraziare tutti quanti, che avete abbracciato forte Dayane per me questa settimana.

Sono loro la famiglia che ha Dayane in questo momento. Noi non possiamo essere con lei, ma siete ora la sua famiglia. Grazie all’Italia e grazie al Grande Fratello Vip“.

Dayane prende parola per ringraziare il fratello, prima che la video-chiamata termini: “Juliano ti amo tantissimo, stai vicino a papà. È stata una settimana estremamente difficile e meno male che ci sei. Ti amo tantissimo e sei la mia vita, ricordatelo“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

TUTTO SU DAYANE MELLO

GF Vip, il messaggio di Dayane dopo il lutto: “Non perdete tempo in cose banali”