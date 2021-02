È stata davvero un colpo di scena l’eliminazione di Giulia Salemi dal Grande Fratello Vip, in nomination contro Stefania Orlando. La modella italo-iraniana commenta il suo percorso nel reality con un post su Instagram e dichiara di non voler dare adito alle critiche e alle polemiche che l’hanno colpita, lette dopo essere uscita dalla Casa.

Un pensiero anche per Pierpaolo Pretelli, rimasto in gara, che si dispera in sua assenza al Grande Fratello Vip. I due potranno comunque incontrarsi di nuovo lunedì, quando secondo le indiscrezioni Giulia Salemi tornerà nella Casa per un confronto con gli ex coinquilini.

Giulia Salemi, il messaggio uscita dal Grande Fratello Vip

Giulia Salemi è fuori dalla Casa più spiata d’Italia e con un post su Instagram condivide con i fan i pensieri sulla sua avventura al Grande Fratello Vip. “Eccoci qua… avrei tantissime cose da dire ma i pensieri sono ancora confusi e non chiari. Inutile dirvi che non ho dormito ed Inutile dirvi che ho cominciato a leggere quello che il web racconta“, esordisce la modella.

Contro le critiche

Giulia Salemi dichiara di non voler rispondere alle provocazioni: “Sapete che c’è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male. A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?… a nulla. Forse a far pensare ancora a qualcuno che faccio la vittima… quindi anche no“.

Il pensiero di Giulia Salemi per Pierpaolo Pretelli

La modella non manca di rivendicare quanto vissuto al Grande Fratello Vip. “Il gioco è finito ed ora parlerà la vita. Recriminare sul passato è da perdenti. Io ho vinto con me stessa“, dichiara Giulia Salemi, “Ho vinto con le persone che mi volevano e mi vogliono ancora bene ed ho vinto con quelle nuove che non mi conoscevano“.

Non può non mancare un riferimento a Pierpaolo Pretelli, con cui ha trovato l’amore nella Casa.

“Ho vinto il rispetto di un uomo, la sua complicità, le sue attenzioni, le sue carezze, la sua passione, il suo amore“, commenta Giulia, che ringrazia i fan per il sostegno che continua a ricevere.

