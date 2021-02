Il rapper Clementino è in ospedale: l’annuncio arriva proprio dall’artista, che attraverso i suoi profili social ha voluto avvertire i suoi fan, tranquillizzandoli anche sulle sue condizioni. A parlare è proprio lui, Clementino, che ieri è stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico all’ospedale di Avellino. “Ieri ho subito un piccolo intervento ad Avellino. Tutt appost !! Vi leggo. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori”.

Clementino, ringraziamenti al team di medici

Il rapper ha inoltre voluto ringraziare l’equìpe medica che si è occupata di lui: “Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale Scafuri, e tutto lo staff medico e paramedico della Clinica Malzoni Avellino”.

Stasera a quanto pare Clementino sarà comunque in televisione, anche se ovviamente registrato, all’interno del programma Stasera tutto è possibile presentato da Stefano De Martino.

Chi è il rapper Clementino

Al secolo Clemente Maccaro, il rapper di Avellino nasce nell’ambiente delle competizioni di freestyle ed ha iniziato ad avere successo insieme all’icona rap Fabri Fibra. Il grande successo di pubblico arriva nel 2013, con il contratto con la major discografica Universal.

Negli anni Clementino ha varie collaborazioni musicali ma è come solista che è maggiormente conosciuto, come con l’uscita dell’album I.E.N.A.

Clementino non è solo un rapper: ha anche una grade passione per il teatro. A RapItaly, qualche tempo fa, aveva raccontato: “Senza il teatro non avrei fatto il rap! È una cosa a cui sono molto legato e che mi aiuta nei live. Credo di aver trovato il giusto equilibrio tra la memoria, l’improvvisazione, la modulazione della voce, il contatto con il pubblico e, perché no, anche l’interpretazione del testo!

Queste sono cose che accomunano il mio rap con il mio teatro!”.